張文綺認了鹽酥雞店突收攤！房東出售2100萬　驚吐賠錢內幕

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▲宜芳（左起）、張文綺、錢薇娟、啦啦隊女神筠熹出席節目《能戰！全民新視界》開播記者會。（圖／三立提供）

錢薇娟、張文綺、啦啦隊女神筠熹、宜芳今（31）日出席節目《能戰！全民新視界》開播記者會。張文綺副業做很大，開鹽酥雞店嚇嚇叫，日前傳出台中創始店要收攤，房東開價2100萬出售，她認了有這件事，「那間店來說，是我最多時間心、力，曾經人潮最多，但越開越多間人力也分散。」那間房子的房東是張文綺的家人，所以尊重家人的決定，目前開價2100萬出售，張文綺則是把3間直營店變成1間，改為訓練中心，幫助別人成為老闆。她經營副業有一套，現在全台有10間，10月將在台北京站開幕第一間內用店，她坦言：「目前有獲利，不過說真的要回本，要花3年經營一個品牌才能真正穩定。」錢薇娟曾和郭泓志合作《全明星運動會4》，最近郭泓志劈腿《嗨！營業中4》以及《上船了各位！》節目，錢薇娟開玩笑虧他：「他實在沒禮貌，不知道裝忙什麽，菜煮一煮跑去划船，是有沒有這麽這麽缺錢？」她也笑說：「好啦，他有小孩要養，我可以理解。」至於江宏傑最近簽約新公司，有新的發展，錢薇娟也給祝福，「上次碰到他說最近上表演課，我覺得真的很需要，因為你講話這麼憨慢，他上完課覺得重新認識自己身體、對表演有新認知，我也替他高興。」她先幽默虧：「演藝圈真的是沒人。」最後鼓勵，「他很願意踏出舒適圈，替他高興。」錢薇娟、張文綺、啦啦隊女神筠熹、宜芳現場4人也接受體力考驗，背著重20公斤的樂器，大跳三振舞及16蹲。張文綺是連續參與節目六年的老鳥，首次去離島小金門及大膽島拍攝，意外在島上沒有碰到很多人，這次也首次和女生搭檔出任務，讓張文綺笑說：「島孤人不孤！」曾擔任傘兵的學長、中職鐵捕曾智偵總教練也出席，總教練稱讚，目前參與的女藝人中就屬張文綺的體力最好，但他也笑說是因為錢薇娟腳受傷，才輪到她。已經單身一年的張文綺讓大家好奇，有沒有認識不錯的軍人？她笑說，現在軍人都是二十歲初頭的小鮮肉，要是去招惹了會犯法，「我都去認識長官，連我媽都在問我有沒有認識不錯的長官，但真的認識很大（年長）的長官。」而錢薇娟是第一次參與軍事節目拍攝，這次她去馬祖北竿出外景卻碰上大霧，一直擔心無法回程，印象最深刻的是首次體驗搭乘坦克車，她說坐在裡面，在夏天的溫度下人就像烤雞一樣，完全能體會當軍人的辛苦。錢薇娟表示其實很多籃球運動員很多退役後會轉戰軍界，自己當年不打球其實也考慮去從軍。而這次節目原本安排她去跳傘，她有點心虛地說：「我高空彈跳和大怒神都玩過了，我竟然不敢跳傘。」