韓韶禧在泰國粉絲面前「雙膝下跪」！街上最美畫面曝　真相惹哭人

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▲見到粉絲拿著海報索要簽名的韓韶禧，直接在泰國街頭跪地幫粉絲簽，當街開啟了小型簽名會。（圖／myanmar46210、kimwmy X）

▲今年年初飛往巴黎參加奢侈品牌春夏大秀的韓韶禧在街頭被索要簽名時，「叼筆蓋」也要簽的畫面也引起瘋傳。（圖／MeysamFat X）

▲韓韶禧在今（31）日稍早還分享一系列的清涼泳裝照與參加品牌活動的照片，貼文才PO出短短一小時就狂吸了近百萬讚。（圖／xeesoxee IG）

韓國女星韓韶禧，因出演電視劇《夫妻的世界》中小三的一角意外走紅，有著「最美小三」的稱號。不料，今年三月卻真的捲入第三者爭議中，疑似插足李惠利、柳俊烈的戀情讓她形象大跌，代言狂掉，這段戀情最終也以分手收場。與柳俊烈分手後的她一掃陰霾，積極打拚事業。從以前就相當寵粉的韓韶禧近日前往泰國出席活動時，仍然吸引大批粉絲的支持，她也熱情回應大家的喜愛，甚至為幫粉絲簽名，直接「原地下跪」，還PO出泳裝辣照回饋影迷，寵粉舉動再度狂圈一波粉。韓韶禧近日受邀前往泰國，出席巴黎萊雅的品牌活動，29日從韓國仁川機場出發時，身著灰色褶皺抹胸配上牛仔短裙和DIOR的墨鏡，清爽的造型也吸引不少媒體爭相拍攝，同時還有大批粉絲前來朝聖，韓韶禧露出招牌燦笑回應粉絲，還對著鏡頭比出臉頰愛心，迷暈機場所有人。落地曼谷後，面對來接機的粉絲們，韓韶禧全程甜笑打招呼，相當友善。見到粉絲拿著海報索要簽名時，她直接在泰國街頭跪地幫粉絲簽名，即使身邊圍滿人，也始終親切的回應粉絲，當街開啟了小型簽名會，溫暖畫面被拍下後傳回韓國也引起熱議，不少粉絲大讚，繼年初韓韶禧在巴黎「叼筆蓋」簽名的名場面，如今的曼谷的「下跪」的寵粉舉動再加一。此外，韓韶禧今（31）日稍早還在IG分享一系列的清涼泳裝照，畫面中的她身著黑色比基尼，不只身上的刺青，連白皙纖細的超好身材也一覽無遺，疑似是在泰國的日常照片，同則貼文中，韓韶禧還曬出日前參加品牌活動的造型，出席品牌活動的她換上與火辣泳裝截然不同的白色禮裙，改走高貴優雅路線，兩種不同風格的造型，讓貼文才PO出短短一小時就狂吸了近百萬讚，影迷們也忍不住狂讚當她的粉絲超幸福，即是無法親臨會場，也能一飽眼福。