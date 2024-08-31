韓韶禧在泰國粉絲面前「雙膝下跪」！街上最美畫面曝　真相惹哭人

韓國女星韓韶禧，因出演電視劇《夫妻的世界》中小三的一角意外走紅，有著「最美小三」的稱號。不料，今年三月卻真的捲入第三者爭議中，疑似插足李惠利、柳俊烈的戀情讓她形象大跌，代言狂掉，這段戀情最終也以分手收場。與柳俊烈分手後的她一掃陰霾，積極打拚事業。從以前就相當寵粉的韓韶禧近日前往泰國出席活動時，仍然吸引大批粉絲的支持，她也熱情回應大家的喜愛，甚至為幫粉絲簽名，直接「原地下跪」，還PO出泳裝辣照回饋影迷，寵粉舉動再度狂圈一波粉。
韓韶禧近日受邀前往泰國，出席巴黎萊雅的品牌活動，29日從韓國仁川機場出發時，身著灰色褶皺抹胸配上牛仔短裙和DIOR的墨鏡，清爽的造型也吸引不少媒體爭相拍攝，同時還有大批粉絲前來朝聖，韓韶禧露出招牌燦笑回應粉絲，還對著鏡頭比出臉頰愛心，迷暈機場所有人。落地曼谷後，面對來接機的粉絲們，韓韶禧全程甜笑打招呼，相當友善。見到粉絲拿著海報索要簽名時，她直接在泰國街頭跪地幫粉絲簽名，即使身邊圍滿人，也始終親切的回應粉絲，當街開啟了小型簽名會，溫暖畫面被拍下後傳回韓國也引起熱議，不少粉絲大讚，繼年初韓韶禧在巴黎「叼筆蓋」簽名的名場面，如今的曼谷的「下跪」的寵粉舉動再加一。
此外，韓韶禧今（31）日稍早還在IG分享一系列的清涼泳裝照，畫面中的她身著黑色比基尼，不只身上的刺青，連白皙纖細的超好身材也一覽無遺，疑似是在泰國的日常照片，同則貼文中，韓韶禧還曬出日前參加品牌活動的造型，出席品牌活動的她換上與火辣泳裝截然不同的白色禮裙，改走高貴優雅路線，兩種不同風格的造型，讓貼文才PO出短短一小時就狂吸了近百萬讚，影迷們也忍不住狂讚當她的粉絲超幸福，即是無法親臨會場，也能一飽眼福。
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此外，韓韶禧今（31）日稍早還在IG分享一系列的清涼泳裝照，畫面中的她身著黑色比基尼，不只身上的刺青，連白皙纖細的超好身材也一覽無遺，疑似是在泰國的日常照片，同則貼文中，韓韶禧還曬出日前參加品牌活動的造型，出席品牌活動的她換上與火辣泳裝截然不同的白色禮裙，改走高貴優雅路線，兩種不同風格的造型，讓貼文才PO出短短一小時就狂吸了近百萬讚，影迷們也忍不住狂讚當她的粉絲超幸福，即是無法親臨會場，也能一飽眼福。