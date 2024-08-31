熊熊當媽性情大變！產檯上突開口跟尪要100萬：我已經ㄎㄧㄤ掉了

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▲熊熊成為媽媽之後，女兒就成為了大罩門。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

熊熊（卓毓彤）當媽後大轉變，她帶女兒拍攝《嬰兒與母親》，現在已經變成「女兒控」。她回想生產的那天，對麻醉藥超級敏感，「只是打一針放鬆劑，我就已經ㄎㄧㄤ掉了！」 整個生產過程，熊熊沒有真實的記憶，她也說，「ㄎㄧㄤ掉的時候，我竟然還跟我老公要一百萬！」熊熊也不知道為什麼會這麼做，覺得自己實在太好笑。事後看影片紀錄，熊熊才知道，進行剖腹時，在女兒從她肚子裡被拿起來，渾身還沾滿血的那一刻，她突然就整個放聲大哭，真的是大哭了起來，哭到連老公Mars都得先安慰她，而顧不及剛出生的女兒。連熊熊自己都搞不太清楚當下為什麼會哭成這樣，就是很直接的心理反應，「我想是夢想成真、喜極而泣的感動。」女兒鈮霓出生到現在，已經6個月了，熊熊慌亂又驚喜地說著：「每天都會有不一樣的狀況。」當熊熊感覺好不容易比較熟悉女兒的一舉一動時，她就又開始學習新的技能，比方說前陣子學翻身時，連尿布也變得好難包，「鈮霓最近的新技能則是用臉爬行。」每天都不一樣，所以真的很難適應，但她也樂在其中。成為媽媽之後，女兒就成為了熊熊的大罩門，她只要想到「萬一我女兒學我怎麼辦」，熊熊就會認真改進自己不好的行為。像是以前她和老公吵架時，熊熊屬於冷戰的類型，但Mars對她說，「如果以後小孩生氣時什麼事都不跟妳講，妳根本不知道她到底怎麼了，妳要怎麼辦？妳自己要先改變，才能影響小孩。」只要講到女兒，熊熊的怒氣就會瞬間消失，提醒著自己要理智，不能亂發脾氣，要做女兒的好榜樣。