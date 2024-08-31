李英愛沒修圖長這樣！53歲真面目太嚇人　近距離臉部照片曝光

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▲李英愛分享沒修片近照，年過半百的她，絲毫看不出老態。（圖／李英愛IG）

▲▼李英愛皮膚晶瑩剔透、緊緻，身型也沒有「走鐘」，很難想像已經53歲。（圖／李英愛IG）

南韓元祖女神李英愛入行33年，清秀五官、出眾氣質被形容讓人彷彿吸進純淨空氣，受封「氧氣美女」，與大20歲旅美韓僑企業家鄭浩英結縭15年的她，育有一對龍鳳胎，即使已經53歲，狀態依舊維持得宜，她近日分享參加一系列工作花絮照片，沒有修圖的模樣震懾一票網友。李英愛參加義大利精品大牌Bottega Veneta的活動，她盤起長髮，紮成髮髻，露出精緻鵝蛋臉，選穿駝色斗篷式連身裙，內搭黑色高領上衣，配上珠寶和耳環，貴氣逼人，側拍照幾乎不修圖的李英愛，即便近距離入鏡，臉部皮膚仍光滑如水煮蛋表面，完全找不到明顯瑕疵。雖然上工必須有妝容，但不可否認李英愛擁有天生美人底，網友紛紛大呼：「親愛的姐姐，妳永遠是第一名」、「妳美麗的笑容是一件永恆的藝術品」、「非常端莊、華麗、完美」、「防腐容顏」、「根本沒有老」、「真正的女神級美女！」除了外貌凍齡，李英愛有顆慈愛又悲天憫人的心，過去為公益付出、捐款行善的事蹟不勝枚舉，如2014年捐出超過300萬元新台幣，幫助一對台灣孟姓夫婦付清待在南韓醫院2個月的高額住院費、醫藥費，李英愛更親自到醫院幫早產的孟太太打氣，此外，她曾經拿出16萬元給一名俄羅斯父親，讓他可以送死於梨泰院踩踏慘案的女兒回家，不捨小孩成戰爭犧牲品，李英愛也掏出260萬元慰問烏克蘭難民。