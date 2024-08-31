70歲成龍登巴黎帕運！法國警察秒變「迷弟」求合照　白天拍到黑夜

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▲成龍手舉帕運聖火，開心的跟四面八方的粉絲打招呼。（圖／小紅書＠這裡是好萊塢）

▲白天一路到晚上，都有巴黎的員警上前要跟成龍合照，成龍來者不拒相當親切。（圖／小紅書＠這裡是好萊塢）

70歲武打巨星成龍，近日除了忙著拍戲外，29日也現身法國巴黎，參加第17屆「帕拉林匹克運動會」（Paralympic Games）的開幕活動。成龍被邀請擔任傳遞聖火的嘉賓，現身法國街頭時，無數外國影迷將成龍包圍，大喊「We love you Jackie」。小紅書上更有網友加碼曝光成龍被員警包圍的影片，只見全副武裝的法國警察認出成龍後也變成「迷弟」，忍不住上前問成龍可不可以合照，成龍親切答應，讓員警樂開花。小紅書帳號「＠這裡是好萊塢」29日上傳多段成龍參加巴黎帕運的現場畫面，只見成龍走下車後，聚集在現場的影迷紛紛高喊成龍的英文名字「Jackie！Jackie！Jackie！」成龍也一一跟四面八方的粉絲揮手打招呼，一身白色運動服亮相，滿臉笑容的他看起來相當有活力。遇到媒體採訪，成龍也開心的說，他對於能夠參加開幕活動感到相當興奮，謝謝帕運的邀請。「＠這裡是好萊塢」帳號也分享兩段法國警察找成龍合照的影片，一次是白天成龍走在街頭，高壯的法國員警看到他後瞬間變成「迷弟」，禮貌的上前詢問可否跟成龍合照，成龍答應後員警也規矩的排隊，一一上前跟成龍拍照，此景讓原PO大讚，「這就是國際巨星的排場吧」。另一段影片是晚上成龍要搭車離開前，又被熱情的員警攔下合照，成龍都沒有拒絕，照單全收，相當親民。影片曝光後也讓小紅書網友紛紛留言大讚，「從白天就看到他合影了，一直幹到晚上」、「成龍是全世界裡最出名的人沒有之一」、「從白天合照到黑夜啊？全巴黎的警察都來了吧」、「他人好好，沒有一點架子」、「巨星中的巨星，還是老少咸宜的那種」、「警察故事走進現實」。