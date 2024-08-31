助攻企業數位轉型　業者分享無程式碼開發平台運用實戰經驗

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲總經理楊懌民會中分享TurboPlus功能 。（圖／記者陳美嘉翻攝）

威聯網科技30日在高雄軟體科學園區舉辦「TurboPlus加速數位轉型靈活高效管理分享會」，活動吸引了眾多企業高層、教授、新創團隊及科技愛好者參與。會中，高雄百年老店「中外餅舖」及「金百有限公司」現身說法分享實戰經驗，兩家公司分享透過導入TurboPlus來優化管理流程、提升市場應變能力，展示了無程式碼開發如何有效促進企業的數位轉型。此外，威聯網科技總經理楊懌民和產品總監周享傑則深入解析如何透過TurboPlus平台降低開發成本、提升靈活性，並加速企業營運效率。他們強調，TurboPlus 讓技術專家和非技術人員都能輕鬆上手，簡化開發流程，大幅提升企業的應變能力。總經理楊懌民指出，企業投入數位轉型及導入系統時，二個重要問題包括價格及功能範圍，如何用最適合的品質規格及適合的價格來滿足不同階段的需求，才是最適合的方式，這也正是威聯網科技的核心技術優勢。楊懌民說，威聯網以17多年專案軟體開發專案經驗淬練出新的系統開發技術及工法，發展出NcDP零程式碼開發平台(No Code Development Platform)＋EAS企業營運應用系統(Enterprise Application System)，協助中小企業達到無痛數位轉型。楊懌民指出，期待未來能與更多企業攜手推動數位轉型，共同迎接科技創新帶來的無限可能。威聯網科技也將繼續致力於無程式碼開發技術的推廣，為大中華市場企業提供更靈活高效的數位解決方案。