中國又擅闖日本領域！共軍艦艇侵入領海　日本防衛省：持續警戒

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日本防衛省指出，海上自衛隊於31日上午5時收到警報，發現一艘中國海軍636A型測量艦進入領海，這是自去年9月以來，中國海軍第13次進入日本領海，再加上日前中國軍機首度闖入日本領空，日本防衛省表示這一連串在日本周邊加大的軍事活動令人擔憂，也正密切關注這些活動。根據日本放送協會（NHK）報導，日本防衛省說明今（31）凌晨4時47分左右收到警報，發現中國海軍的1艘測量艦一度侵犯鹿兒島縣近海的日本領海。這艘636A型測量艦於鹿兒島縣口永良部島以西的日本的毗連區，向東航行，在早上6點左右入侵口永良部島西南方的日本領海，隨後於早上7點53分左右確認離開屋久島西南日本領海，向南航行。報導指出，這起中國海軍測量艦於日本領海內航行事件，是自2023年9月以來的第10次，若算上潛水艇和情報收集船，則是第13次。日本防衛省相關人士指出，入侵領海的測量艦能夠協助調查海底地形、水深與海水溫度等，中國軍方可能正在收集相關情報，藉此幫助潛水艇運用。此前中國一架運-9（Y-9）情報收集機才在26日首度被確認入侵日本領空，日本防衛省對此就指出，關於這次測量艦與侵犯領空的中國軍機等事件的意圖與目的，目前很難給出明確的答案，但中國近年確實加大了在日本周邊的軍事活動，研判這一連串的領海內航行也是其中的一環，除了透過外交管道向中方抗議外，當局也正持續關注這些活動與警戒監視。