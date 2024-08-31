柯文哲遭押小草怒圍北檢喊「放人」　北市警長現場坐鎮待命

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▲柯文哲和台北市前副市長彭振聲涉及貪污治罪條例收賄罪，依法聲請羈押禁見，場外支持者喊相信清白。（圖／記者嚴俊強攝攝，2024.08.31）

▲北市警察局局長李西河抵達北檢指揮所待命。（圖／記者林調遜攝）

民眾黨主席、前台北市長柯文哲捲入京華城弊案，今（31）凌晨被送往台北地檢署複訊，下午6點左右訊問結束遭聲押禁見。消息一出引發現場約400百多名聲援柯文哲的支持者們不滿，在北檢外圍怒吼「綠共」、「放人」；台北市警察局長李西河也於晚間8時30分，進駐設在北檢的前進指揮部進行待命。前台北市長柯文哲捲入京華城案，北檢今（31）晚表示，柯文哲和台北市前副市長彭振聲涉及貪污治罪條例收賄罪，依法聲請羈押禁見。聲援柯文哲的支持者自昨晚開始於北檢外陸續聚集，抗議柯文哲遭北檢馬拉松式偵訊，更在聽到柯文哲被聲押禁見後，不滿情緒隨之爆發，現場「小草」們時而高唱民眾黨黨歌「穩穩著走」，也有不少人怒批「綠共、綠共、綠色共產黨」，高喊著「放人」、「阿北加油」等支持話語。台北市警察局李西河為有效掌控現場維安勤務，也在晚間8時30分抵達地檢署，迅速前往前進指揮所待命指揮。檢方認為，柯文哲、台北市前副市長彭振聲皆涉犯貪污治罪條例公務員違背職務收賄及圖利等罪，犯嫌重大，有事實足認有滅證或勾串共犯、證人之虞，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，向法院聲請羈押禁見。