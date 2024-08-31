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許光漢《正港分局》命案場景在這拍！58歲美魔女自爆把家借出去

記者藍詩孟／綜合報導

▲許光漢主演的影集《正港分局》，其中1幕命案場景在58歲美魔女胡文英的別墅拍攝。（圖／Netflix提供、胡文英臉書）
▲許光漢主演的影集《正港分局》，其中1幕命案場景在58歲美魔女胡文英的別墅拍攝。（圖／Netflix提供、胡文英臉書）
由許光漢、王淨主演的Netflix影集《正港分局》在8月22日上線，劇中除了原有的陣容外，也加入「木曜4超玩」的成員，包含坤達、邰智源等人，吸引不少觀眾搶看。58歲的美魔女胡文英在《正港分局》播出後也分享，有1幕命案場景拍攝地點正是她家；除了《正港分局》外，Disney+推出的原創影集《台灣犯罪故事》也到過胡文英位於伯爵山莊的家中取景，掀起粉絲討論。

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▲木曜4超玩全員邰智源、KID林柏昇、謝坤達、溫妮、泱泱（吳泱潾）、阿部瑪利亞跨界大企劃登Netflix《正港分局》！坤達應援舞瀏海好油被說崩壞。（圖／Netflix提供）
▲《正港分局》播出後廣受好評，「木曜4超玩」的成員包含坤達（右1）、邰智源（中）等人都有參與演出。（圖／Netflix提供）
《正港分局》、《台灣犯罪故事》都來拍過　胡文英豪宅曝光

身材火辣的凍齡美魔女胡文英，昨（30）日突在臉書發文，笑說：「《正港分局》在我家拍攝，Netflix上架罷（霸）榜第一名」，胡文英高興分享，透過這次拍攝，她跟王淨、許光漢近距離接觸，覺得很開心。上一次她家也曾租借給電視劇《模仿犯》拍攝，當作飾演主播的林心如住家，播出後同樣榮登Netflix排行第一名，讓胡文英自豪的說：「實在是與有榮焉，歡迎劇組來我家拍攝租借，不分日夜皆可租」。

事實上，胡文英租借給劇組拍攝的場景是位在汐止伯爵山莊的住家，她也幫這處「家景」開設專門的臉書粉專。除了《正港分局》、《模仿犯》外，胡文英過去也曾分享，Disney+的原創影集《台灣犯罪故事》，同樣也有場景是在她家拍攝，可見胡文英這處豪宅的裝潢有多別緻。

復古別墅裝潢超大氣　胡文英曝租借價格

透過胡文英分享的照片可以看到，這棟豪宅屋內牆面全是木頭貼皮，搭配棗紅色的沙發、水晶吊燈，挑高兩層樓設計的客廳復古又不失氣派，屋內不少地方也掛滿畫作還有藝術品裝飾，常被劇組租借用來當作有錢人家的場景。

目前胡文英已配合多部電視劇拍攝，她在2022年時也曾公開過場地租借價格：「出租空間包含獨立花園、玻璃屋、客廳、餐廳、廚房、書房、三間主臥房（含衛浴設備），戲劇拍攝一小時$2000元，最少租用5小時，廣告、MV價錢另議」。

▲許光漢《正港分局》命案場景在這裡！美魔女自爆把家借出去（圖／胡文英臉書）
▲胡文英位在汐止伯爵山莊的豪宅裝潢相當別緻，典雅又不失氣派。（圖／胡文英臉書）



搭檔許光漢《正港分局》上線！王淨挨轟有在挑劇本嗎　現身回應了

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