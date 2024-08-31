僅搜柯文哲辦公室？民眾黨部監視器打臉北檢　小草喊：太離譜了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者李政龍攝，2024.08.31）

檢廉偵辦京華城容積案，昨日再度兵分七路搜索包括民眾黨主席柯文哲住家、台玻大樓辦公室與中央黨部辦，並且約談柯文哲。今（31）日凌晨移送北檢複訊，卻因拒絕夜間偵訊，遭檢察官依涉犯圖利罪嫌重大，且有勾串之虞，將他當庭逮捕，安置拘留室過夜。對此，民眾黨緊急應變小組今日一早就召開記者會，並公開昨天檢調單位到民眾黨部搜索畫面，質疑北檢公然說謊。在北檢外聚集的支持者大喊「太離譜了！」民眾黨的民意代表、黨公職在下午開始也輪流到北檢外來向支持者致意，並靜坐力挺柯文哲。網紅「館長」陳之漢也到北檢來聲援柯文哲。民眾黨立院黨團主任陳智菡向支持者喊話時表示，「如果他（柯文哲）有罪，我們絕對不護航，但如果他沒有罪，還他一個清白。」民眾黨新聞部主任吳怡萱表示，昨天檢方稱只搜柯文哲辦公室，但在早上他們公布監視器畫面後，檢方又開始硬凹，說就算秘書長中央黨部告知黨部內沒有設立柯文哲辦公室，還是要進去看是不是事實，要看有無柯文哲使用的空間，質疑是不是柯文哲每個用過的空間都要追殺。對此，民眾黨支持者大喊「太離譜了！」