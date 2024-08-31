原國賓飯店危老重建案　高市府強調完全依法合規不怕檢驗

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高雄市政府今(31)日針對原高雄國賓改建案「容積率破千」案重申，該案係依法提出申請，高市府受理後除依危老條例規定核定容積，尚須經都市設計審議、交通影響評估及環評等法定程序，市府也會層層把關，不怕檢驗，並籲請有心人不要刻意錯誤解讀惡意扭曲。且該案並未申請容積移轉或增額容積，也沒有額外獨創任何容積獎勵項目。高雄國賓飯店熄燈後，經台北市結構技師公會認定為危險老舊建築，故依中央法律「都市危險及老舊建築物加速重建條例」（簡稱危老重建條例）申請重建。針對外界對於國賓飯店重建是否超額獎勵容積提出質疑，高市府強調，完全依法合規，不怕檢驗。高市府強調，原國賓飯店之都市計畫土地使用分區為第五種商業區，自民國82年時，即訂定法定容積率為840%，再加上111年7月18日依法取得的危老重建容積獎勵36%，實設容積才來到1142.4%（840%+840X36%)。該案並未申請容積移轉或增額容積，也沒有額外獨創任何容積獎勵項目。