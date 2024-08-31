LOL PCS夏季賽／FAK殺瘋了！火龍魂一波推平　敗部冠軍戰1：0 SHG

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▲PCS 敗部冠軍賽 BO5 首局，FAK大勝SHG，暫時以1：0領先對手。（圖／翻攝自PCS官方YoutUbe）

（更新時間17：13）LOL《英雄聯盟》2024 PCS 夏季季後賽敗部冠軍戰，今（31）日在和平籃球館進行賽事，由日本LJL賽區戰隊Fukuoka SoftBank Hawks Gaming（SHG），對決PCS賽區的FRANK Esports（FAK），獲勝者將晉級明天的夏季總決賽，同時也將取得和PSG攜手出戰2024《英雄聯盟》世界大賽的資格。在BO5比賽的第一局，FAK靠著小團戰取得的優勢滾雪球，最終順利取勝，1：0領先SHG。🟡第一場（FAK 1:0 SHG）📍藍方 SHG ：卡桑蒂、枷蘿、史矛德、燼、銳兒📍紅方 FAK ：厄薩斯、茂凱、庫奇、好運姐、亞歷斯塔首場比賽一開始SHG打野枷蘿的節奏不錯，但第一波小龍團拿下擊殺、並取得團戰勝利的反而是FAK，這支來自香港的戰隊真的很擅長在小碰撞中取得優勢。之後FAK靠著一波中路團隊拿下擊殺，順勢拿下巴龍，並且在23分鐘時取得火龍魂，將經濟差距拉開到7K，優勢很大。第28分鐘一波變相團滅，讓FAK順勢推平主堡，拿下比賽勝利。