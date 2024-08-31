姚立明獲提名司法副院長！黃智賢酸賴清德：嫌票太多還是藍白太爛

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總統府今（30）日公布大法官提名名單，其中，曾在賴清德陣營擔任競總主委的姚立明被提為司法院副院長，引起藍白在野黨批評，直指是酬庸「政治變色龍」，對此，名嘴黃智賢則在臉書發文質疑，「賴清德是真的嫌票太多？還是，真的感謝藍白太爛？」據了解，姚立明於德國畢勒佛大學法學博士，現任財團法人國會觀察文教基金會董事長，過去曾代表新黨當選立委，1997年間因與朱高正、黃國鐘等人不和，又被指控詐財而退出新黨，卸任立委後曾一度淡出政壇。2006年姚立明加入百萬人民倒扁運動總部，並擔任副總指揮；2007年又成為紅黨不分區立委名單，沒想到2012年大選時轉支持民進黨參選人蔡英文，同年出任小英教育基金會董事。2014年7月姚立明加入台北市長參選人柯文哲的競選團隊，任競選總部的總幹事，並帶領打贏選戰，雖然姚當時表示不會入府任職，不過姚的妻子楊芳玲仍接任台北市法務局長，直至2016年因不認同長官理念而辭去局長一職。2018年柯文哲爭取市長連任，姚立明正式與柯文哲撕破臉，除表示願擔任民進黨姚文智的競選總幹事外，還批評柯是個沒有價值觀的人；先前被問到民進黨是否有可能再出現「綠白合作」時，姚立明曾說出民進黨2020年直接讓出政權，「因為柯文哲不會加入民進黨，民進黨是垃圾。我再講一遍，民進黨是垃圾，垃圾不分藍綠」等語。經過一段時間的沉寂，姚立明突然在去年底出任賴清德競總主委，姚立明當時大讚，賴清德是非常正派的人，相信作為國家領導人，一定能夠獲得選民的信賴的，「我們是交往而結合，相互之間會長長久久」；如今，被賴清德提名司法院副院長，立刻引發國民黨、民眾黨立院黨團批評。對此，名嘴黃智賢今天下午在臉書PO文表示，姚立明是學者也從政，但並不適合當司法院副院長，雖然從新黨到小英基金會董事，到柯文哲總幹事，到賴清德總幹事，都很有建樹，不過跟大法官是完全兩回事。黃智賢接著指出，賴清德明明有滿手的位子，可以酬庸姚立明，部長、行政院副院長、國營事業董事長都合理，反正是政務官合情合理合法，但是給政治性這麼高的姚立明，一個需要超脫黨派的大法官的位子還是司法院副院長。賴清德是真的嫌票太多？還是，真的感謝藍白太爛？