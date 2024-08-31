52歲黃維德近照曝光！昔牽手伊能靜稱「拉她過馬路」　道歉後消失

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▲江宏恩（左起）、馮凱、黃維德相約聚餐。（圖／江宏恩臉書）

▲▼《飛龍在天》鐵三角合體，勾起粉絲回憶。（圖／江宏恩臉書）

黃維德曾經是台劇炙手可熱的一線小生，2008年在大陸被拍到與伊能靜牽手，由於當時兩人都有伴侶，引發外界譁然，他也完全消失在台灣演藝圈，在對岸發展多年的黃維德，近日被好友江宏恩曝光近照，今年52歲的外貌變化引發關注。昨（31）日，江宏恩在臉書分享連續劇代表作《飛龍在天》鐵三角聚會照片，該劇導演馮凱站在中間，手拿寫著「飛龍」酒標的清酒，旁邊兩位男主角黃維德、江宏恩搭著他的肩膀，配文寫下：「近25年前的回憶...難得的師徒兄弟們聚集！大家要一直活躍健康平安！」江宏恩還附上一張和馮凱、黃維德年輕時的合照，粉絲陷入回憶殺，「飛龍在天的友煌（黃維德角色名）變好多喔！快認不出來了」、「以前好苗條，哈哈哈」、「哇！好久不見黃維德了」、「飛龍在天的組合，好懷念，看到合體感動」、「怎麼沒有一起約黃少祺呢？太可惜了！」同劇的張鳳書留言：「好棒喔！羨慕！」黃維德2005年起將事業重心轉往大陸，3年後，已有女友的他被目擊和已婚的伊能靜在大街上牽手，黃維德神隱數天後對外發聲，「大家（指和伊能靜）都是工作相互照顧、關心的朋友，到此為止吧，今後不再回應，對所有人造成困擾，我很抱歉。」經紀人則解釋，伊能靜準備出單曲，當天找黃維德討論MV拍攝，被偷拍時自己也在場，牽手是因為「過馬路的時候拉了一下」，否認兩人不倫。而伊能靜隔年宣布和庾澄慶結束9年婚姻，「雙劈事件」也漸漸平息。