消暑優惠／全家冰淇淋買1送1！7-11雪糕20元　義美草莓聖代買1送1

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▲全家杜老爺藍莓優格雪糕第二件10元。（圖／全家提供）

▲全家康康五優惠，有牧場直送牛奶冰淇淋買一送一。（圖／全家提供）

▲全家週末五六日，精選五樣商品最低5折起。（圖／全家提供）

▲7-11於8月30日至9月1日「Niseko紅茶奶蓋雪糕」買2送2，原價45元、特價23元。（圖／7-11提供）

▲義美全台門市即起至9月2日前，草莓泡芙霜淇淋聖代買一送一優惠。（圖／取自義美粉專）

週末消暑優惠來了！雖然開心暑假已經結束，但是高溫夏季還沒結束，全家今（31）日起有牧場直送4.0牛奶雪糕買一送一；7-11即起「Niseko紅茶奶蓋雪糕」買2送2，相當於每支20元開吃。雖然本週超商沒有霜淇淋買一送一，但義美食品門市即起至9月2日推出「草莓泡芙霜淇淋聖代買一送一」，經典草莓泡芙遇上濃郁牛奶霜淇淋，夏季消暑必吃。全家本週康康五優惠推出冰淇淋買一送一，即起至9月1日前，購買「牧場直送4.0牛奶雪糕」買一送一，相當於每支只要20元開吃；杜老爺藍莓優格雪糕第二件10元，原價45元、特價28元開吃。◾不知春茶700ml買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾FMI檸檬氣泡水買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾雪碧ZERO 600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾杜老爺藍莓優格雪糕第二件10元，6.2折（原價45元、特價28元）此外，全家哈根達斯限時優惠進入尾聲，即起至9月3日，哈根達斯迷你杯以及雪糕系列，任選買2送1（限同價位）、買10送10（不同價位以總價合計5折計算），可搭配全家集章趣，單筆消費滿4件集1章，集滿10章可免費兌換哈根達斯摺疊收納箱／摺疊傘，也就是說單筆結帳滿40杯，即可集到10章。7-11即起至9月1日前，「Niseko紅茶奶蓋雪糕」買2送2，原價45元、特價23元，相當於5折優惠。此外，7-11哈根達斯迷你杯以及雪糕系列，也有即起至至9月3日前任選買2送1（限同價位）、買10送10（不同價位以總價合計5折計算），單筆消費滿10件集1點，集滿4點可免費兌換哈根達斯手提保冰桶，單筆結帳滿40杯，可獲得贈品。義美全台門市即起至9月2日前，草莓泡芙霜淇淋聖代買一送一優惠，超人氣濃郁牛奶霜淇淋，遇上經典草莓泡芙、草莓凍乾，限時3天，快揪親朋好友到門市消消暑！每人限購2組，會員不再享95折（以有霜淇淋機的門市參與活動）。