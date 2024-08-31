余文樂抱4歲女兒嘴對嘴親吻！父愛畫面曝光　兩派狂吵：生理不適

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▲歐陽妮妮在進場時，遭到爸爸歐陽龍捧著她的臉狂親，甚至親吻嘴唇。（圖／Nini Ou-yang 歐陽妮妮 YouTube）

港星余文樂和老婆王棠云在2017年結婚，婚後育有一對兒女，他不時會在IG分享家庭生活。近日他又分享一張照片，看到4歲女兒坐在他身上，2人嘴對嘴親吻，父女感情看起來非常好，畫面也很溫馨，不少網友跟著他的貼文，在下面貼出愛心。不過也有人認為，父女嘴對嘴親吻不太合適，兩派網友在網路上戰翻。余文樂日前在IG曬出和女兒的合照，看到他把女兒抱到自己的大腿上，父女親密地在嘴對嘴玩親親，看得出女兒和他感情非常好，也用手捧著他的臉，2人之間完全沒有隔閡。余文樂在貼文中也沒有多說什麼，只附上3個愛心符號，似乎只是想分享自己和女兒的好感情。不過文章曝光後，有些人認為女兒已經4歲，看起來已經沒有那麼小，還是要拿捏一下尺度，「即使有小孩還是無法理解，和女兒一定要嘴對嘴親嗎？」、「有點生理不適」、「女兒已經不是小寶寶了，還這麼親不太好吧」，但也有人認為就是單純的父女互動，「滿滿的父愛」、「就只是父女而已，大家想太多了吧」、「說不定是女兒想要表達自己的愛。」事實上，演藝圈有不少父親非常疼愛女兒，歐陽龍和3個女兒的感情非常好，先前大女兒歐陽妮妮被張書豪求婚成功時，歐陽龍也開心和歐陽妮妮嘴對嘴親吻。當時也掀起兩派討論，有些人認為，「女兒這麼大了，還嘴對嘴親，感覺好可怕」，但也有人認為，歐陽家的相處模式就是這樣，先前貝克漢也有和女兒嘴對嘴親過。