富邦四棒6隊最爛！深陷0轟魔咒　高國輝開解方：盼林哲瑄帶動士氣

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中華職棒富邦悍將在春訓期間喊出「夠悍！Go Stronger」的口號，但進入例行賽後，團隊打擊表現未達預期，尤其第四棒的長打率在聯盟六隊中墊底，四棒0轟魔咒難解，團隊火力薄弱，找不到合適的第四棒人選成為一大隱憂。針對富邦近期打擊不振的問題，剛從日職火腿鬥士二軍進修回國的高國輝也開解方，從基本功開始著手，並期盼林哲瑄、高國麟等資深球員能帶動球隊士氣。高國輝表示：「球季中難免會遇到不好的時期，這是過程的一部分。希望林哲瑄、高國麟能夠提升球隊士氣，讓好的狀態感染全隊，讓大家專注於當下。」看自家年輕選手在一軍高壓環境下的表現，高國輝表示：「壓力是一定會有的，這是成長的過程之一。關鍵在於如何在壓力下展現自己的實力，打出好的成績。」富邦悍將本季已有6名球員先後擔任過第四棒，其中包括季中重磅加盟的「國防部長」張育成，但無論派誰上場，始終未能達到預期，慘澹的打擊數據，連高國輝都直言很難忽視，「目前大家的打擊狀況不佳，應該從基本功開始，確實選球，不要追打壞球。」過往身為富邦第四棒，高國輝以過來人分享經驗，以及面對比賽的心態調整，「我只專注於打好比賽，我想每個投手對我都有基本的了解，想辦法在當下繳出最好表現，以好的表現為目標去比賽。」