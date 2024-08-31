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高捷岡山車站9/1起營運收費　吳嘉昌：機動加密班次

記者蔡佳宏／高雄報導

▲捷運局長吳嘉昌局今(31)日前往捷運岡山車站視察，要求高捷團隊提升民眾服務滿意度。（圖／高市府捷運局提供）
▲捷運局長吳嘉昌局今(31)日前往捷運岡山車站視察，要求高捷團隊提升民眾服務滿意度。（圖／高市府捷運局提供）
高捷紅線岡山車站(RK1)6月30日中午起試營運刷卡免費搭乘，將於8月底結束，自9月1日起正式營運與收費，捷運局長吳嘉昌今(31)日邀集高捷副總經理林誌銘等前往岡山車站(RK1)視察，檢視捷運場站設施營運情況，因試營運期間民眾仍需持票進出站刷卡，搭乘民眾多依序持電子票證於驗票閘門刷卡進站搭乘。

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▲吳嘉昌要求高捷團隊需隨時掌控搭乘旅客眾多時段，機動加密捷運班次。（圖／高雄市政府提供）
▲吳嘉昌要求高捷團隊需隨時掌控搭乘旅客眾多時段，機動加密捷運班次。（圖／高雄市政府提供）
吳嘉昌表示，今日現場觀察民眾秩序均屬良好，並要求高捷團隊，於9月1日起正式營運階段，需隨時掌控搭乘旅客眾多時段，應機動加密捷運班次，俾利有效加強疏運人潮及提升民眾服務滿意度。

捷運局表示，位於捷運岡山車站及台鐵岡山站之間站前汽機車停車場，已完工啟用供民眾使用，提供轉乘民眾便利的停車空間。同時，民眾亦可透過跨站天橋串連通行台鐵岡山火車站前後站，方便岡山居民輕鬆轉乘高雄捷運紅、橘線、環狀輕軌、台鐵及公路客運，串連大岡山地區大眾運輸服務網。

▲針對昨日輕軌放學學生旅次集中情形，吳嘉昌已請捷運公司機動調整因應。（圖／高市府捷運局提供）
▲針對昨日輕軌放學學生旅次集中情形，吳嘉昌已請捷運公司機動調整因應。（圖／高市府捷運局提供）
為因應9月1日起，捷運岡山車站正式營運與收費，高捷公司事先於官網/紅橘線車站跑馬燈加強宣導，高雄捷運之自動收費系統亦將於9/1凌晨更新，屆時捷運岡山車站亦將派員於穿堂層閘門處加強搭車旅客之引導。

另針對昨日輕軌放學學生旅次集中情形，吳嘉昌已請捷運公司機動調整因應，捷運公司會於重點時段及路段加派加班車以加速疏運。

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