不是在搶蛋黃酥！台南爆3公里蜈蚣排隊人潮　內行曝：明天更可怕

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▲文博會平日展期每天都能湧入約2萬人，週末至少上看5至7萬人，不少今天民眾上午11點去排隊已經被通知不保證入場。（圖/文博會官網）

▲2024文博會在台南舉行，許多民眾都前往朝聖參展，9月1日（日）將迎來展期最後一天。（圖/黃偉哲臉書）

▲這次台南2024文博會光是IP圖像授權及文創商品參展品牌數創新高達570家、近700攤，展覽內容相當豐富。（圖/文博會官網）

真的不是在排蛋黃酥！台南近日舉辦2024台灣文化創意文博會，從這週一開始展出7天的時間，結果本週末迎來最後兩天展期，今（31）日從上午開始就已經爆出人潮，展館外人龍延伸至少3公里長，有人堅持排隊，也有人聽到要3、4小時才能入場果斷放棄，在社群引起廣大討論。有網友週末在「Threads」、臉書出遊社團貼文指出《NOWnews》記者正巧上週末搭高鐵回台南時，也有發現人潮明顯變多，原以為可能跟中秋節提前返鄉有關，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「只有展出7天真的太短，今天下午去排都進不去了，明天最後一天一定更可怕」。這一次的2024台灣文博會是首次移師台南，從8月26日至明天9月1日在大台南會展中心盛大登場，由於旁邊就是台南高鐵站，因此各縣市的民眾要前往也是非常方便，只不過由於場館參展人數還是要控管，加上展期時間是從8月26號禮拜一開始，，紛紛到台南市長黃偉哲臉書留言「而如果文博會沒有延期的話，📍地址：台南市歸仁區歸仁十二路3號（大台南會展中心）📍注意事項：展館禁止寵物、危險物品、吸煙