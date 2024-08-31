不是在搶蛋黃酥！台南爆3公里蜈蚣排隊人潮　內行曝：明天更可怕

真的不是在排蛋黃酥！台南近日舉辦2024台灣文化創意文博會，從這週一開始展出7天的時間，結果本週末迎來最後兩天展期，今（31）日從上午開始就已經爆出人潮，展館外人龍延伸至少3公里長，有人堅持排隊，也有人聽到要3、4小時才能入場果斷放棄，在社群引起廣大討論。
有網友週末在「Threads」、臉書出遊社團貼文指出「台南高鐵站附近這一禮拜人潮也未免太多，跟平常不太一樣，今天週六更是一大票人在排隊，是有什麼活動嗎？」《NOWnews》記者正巧上週末搭高鐵回台南時，也有發現人潮明顯變多，原以為可能跟中秋節提前返鄉有關，上網查詢台南相關活動，才發現原來今年2024台灣文博會移師台南，從8月26日起連續7天在大台南會展中心盛大登場！
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我早上11點就到了，工作人員說要等3小時以上而且不保證入場，真的太熱了我直接放棄」、「明天會更恐怖，最後一天」、「這麼棒的活動，展期真的太短了....今天下午去看到排隊至少3公里，直接放棄」、「台灣文創能有這種熱度值得鼓勵，希望展期能延長」、「只有展出7天真的太短，今天下午去排都進不去了，明天最後一天一定更可怕」。
2024台灣文博會在台南！現場爆排隊人潮「民眾求展期延長」
這一次的2024台灣文博會是首次移師台南，從8月26日至明天9月1日在大台南會展中心盛大登場，由於旁邊就是台南高鐵站，因此各縣市的民眾要前往也是非常方便，這次文博會光是IP圖像授權及文創商品參展品牌數創新高達570家、近700攤，尤其相當受青年朋友們喜愛的IP授權參展品牌佔比高達6成，也是突破以往的紀錄，成功吸引大票民眾前往參展。
只不過由於場館參展人數還是要控管，加上展期時間是從8月26號禮拜一開始，展期只橫跨一個週末的時間，結果人潮都在本週六大量湧入，造成排隊超長排隊的情況，台南天氣最近也都很熱，不少民眾都受不了放棄入場，紛紛到台南市長黃偉哲臉書留言「拜託展期延長吧....」、「至少禮拜日不要只到五點啊！好崩潰」、「文博會辦了時間這麼短，人潮這麼多，真的不延長嗎？」
而如果文博會沒有延期的話，明天9月1日就是最後一天，想必還是會吸引許多民眾前往朝聖，如果要去排隊的民眾，一定要記得多補水、做好防曬哦！
🟡台南2024台灣文博會
📍地址：台南市歸仁區歸仁十二路3號（大台南會展中心）
📍最後展期：9月1日（日）10：00-17：00
📍注意事項：展館禁止寵物、危險物品、吸煙
📍2024台灣文博會官網點這裡、臉書專頁點這裡
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我早上11點就到了，工作人員說要等3小時以上而且不保證入場，真的太熱了我直接放棄」、「明天會更恐怖，最後一天」、「這麼棒的活動，展期真的太短了....今天下午去看到排隊至少3公里，直接放棄」、「台灣文創能有這種熱度值得鼓勵，希望展期能延長」、「只有展出7天真的太短，今天下午去排都進不去了，明天最後一天一定更可怕」。
2024台灣文博會在台南！現場爆排隊人潮「民眾求展期延長」
這一次的2024台灣文博會是首次移師台南，從8月26日至明天9月1日在大台南會展中心盛大登場，由於旁邊就是台南高鐵站，因此各縣市的民眾要前往也是非常方便，這次文博會光是IP圖像授權及文創商品參展品牌數創新高達570家、近700攤，尤其相當受青年朋友們喜愛的IP授權參展品牌佔比高達6成，也是突破以往的紀錄，成功吸引大票民眾前往參展。
只不過由於場館參展人數還是要控管，加上展期時間是從8月26號禮拜一開始，展期只橫跨一個週末的時間，結果人潮都在本週六大量湧入，造成排隊超長排隊的情況，台南天氣最近也都很熱，不少民眾都受不了放棄入場，紛紛到台南市長黃偉哲臉書留言「拜託展期延長吧....」、「至少禮拜日不要只到五點啊！好崩潰」、「文博會辦了時間這麼短，人潮這麼多，真的不延長嗎？」
而如果文博會沒有延期的話，明天9月1日就是最後一天，想必還是會吸引許多民眾前往朝聖，如果要去排隊的民眾，一定要記得多補水、做好防曬哦！
🟡台南2024台灣文博會
📍地址：台南市歸仁區歸仁十二路3號（大台南會展中心）
📍最後展期：9月1日（日）10：00-17：00
📍注意事項：展館禁止寵物、危險物品、吸煙
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