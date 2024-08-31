《于氏王后》3女臨演「全裸服務」池昌旭！鄭柔美也露2點　畫面曝

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《于氏王后》第一集，池昌旭負傷，被3位蒙面裸女以「嘴咬薄荷冰」服務。（圖／Hami Video）

▲鄭柔美突破尺度露2點，與池昌旭（左）拍床戲。（圖／Hami Video）

▲全鐘瑞透露是為了爸爸遺願，點頭答應接演《于氏王后》。（圖／Hami Video）

▲《于氏王后》總集數為16集，可至Hami Video收看。（圖／Hami Video）

南韓古裝劇《于氏王后》正式開播，前2集就下足猛藥，3位女臨演全裸服務負傷的國王池昌旭，吳荷妮為了利益誘惑大侍女鄭柔美，2女還上演全裸女女床戲，誤吃迷藥的鄭柔美，更大膽露2點床戰池昌旭，種種限制級的畫面，跌破眾人眼鏡。《于氏王后》罕見描述韓國歷史上真實的繼承制度，若君王過世，王后則可與丈夫的弟弟再婚。故事講述因橫掃戰場的君王高男武（池昌旭 飾）意外死亡，高句麗宮內外立刻陷入混亂。于氏王后（全鐘瑞 飾）來不及哀悼丈夫，就要解決面臨的廢位危機，高句麗宰相乙巴素（金武烈 飾）、王后的姊姊于順（鄭柔美 飾）、高句麗三王子高發岐（李洙赫 飾）全都對王位虎視眈眈，權利鬥爭一觸即發。鄭柔美曾透露，在《于氏王后》中有過激半裸的演出，這也是她從影以來最大膽的突破，鄭柔美說：「我在演出時覺得壓力很大，但這是劇情中非常必要的安排，和製作團隊討論過很多次後，決定願意挑戰豁出去。」就在《于氏王后》第2集前半段，鄭柔美深愛池昌旭卻得不到對方青睞，她就被「大神女」吳荷妮欺騙：「只要喝下迷藥，國王一定會想占有妳！」吳荷妮甚至誘導鄭柔美「試吃」，意亂情迷的鄭柔美，錯把吳荷妮當成陛下，畫面不僅有2女的床戲，還有鄭柔美露點與池昌旭的「幻想床戰」，尺度相當大。值得一提的角色，還包含飾演王后的全鐘瑞，她在《于氏王后》中連嫁池昌旭、李洙赫等2位帥哥，羨慕不少粉絲；這也是全鐘瑞第一次演古裝劇，她在記者會上分享演出的契機：「我父親罹患小腦萎縮症，去年2月過世，他過世前曾讀過劇本，之後就一直鼓勵我演出這部戲，我很自豪有聽他的忠告，他會引以為傲。」此外，她日前曾被指控是霸凌加害者，記者會上首度回應並坦蕩蕩說：「傳聞毫無根據，如果霸凌是事實，我無法堂堂正正站在這裡，但我仍很抱歉捲入這個糾紛。」類 型：古裝、動作編 劇：李炳學導 演：鄭世教主 演：全鐘瑞（飾演：于正熙）、金武烈（飾演：乙巴素）池昌旭（飾演：高男武）、李洙赫（飾演：高發岐）鄭柔美（飾演：于 順）、朴智煥（飾演：武 骨）集 數：16播 出：2024年8月29日—2024年9月12日收 看：Hami Video（每週五、六上架更新）