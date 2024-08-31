中國外送店「照騙」遭央視踢爆！廚房滿是污垢　平台卻獲高分好評

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中國在經歷三年疫情後，餐飲業界出現多家餐館倒閉，而在外送員與外送平台卻逆勢增長的趨勢下，專為外送顧客服務的餐廳也如雨後春筍誕生，不過官媒《央視》卻踢爆許多這樣的店家上傳的餐廳畫面其實是「照騙」，實際上環境髒亂不說，就連營業執照和食品經營許可證都傳出造假情況。中國官媒《央視新聞》針對外送平台的店家進行調查，實際走訪中國外送平台「餓了麼」當中許多高評分的店家，其中一家獲得評分4.9分（滿分5分）的北京店家「望京燒烤」雖然名列「放心點榜昌平區燒烤熱銷榜」第6，但在平台上所刊登地址不僅造假，就連呈現明亮的餐廳照片也是「照騙」，實際上衛生條件與環境並非如此。報導指出，像這樣的外送店家並不少，另一家「夠粵正宗隆江豬腳飯湯」的品牌連鎖餐廳同樣在外送平台上取得高分，但實際上看到廚房卻開在回收廠旁邊，外送員車輛居然與運送回收物的車競相駛入，廚房內更是沾滿各類油污與污垢，但這家餐廳在外送平台上一個月可以達到3000多個訂單。《央視新聞》踢爆，有30多間像這樣的餐廳實際上都聚集在同一處，掛著一樣的營業執照和食品經營許可證，但實際在餐廚現場的經營者與執照上的登記者卻沒有任何關係，報導指出外送平台雖規定每間外送餐廳都應取得獨立的營業執照和餐飲經營許可證，但客服人員對於這樣的情況卻表示無法給出答覆。記者還訪問到一名自稱某外賣平台區域負責人，對方表示像這種沒有證照的外送餐廳往往會去租借執照，就算被投訴了還可以換店名繼續開，且就算實際上使用假地址與照片、環境髒亂又沒衛生，只要在平台上包裝過後就能成為評價高的店家。報導曝光後，北京市房山區市場監督管理局本週也宣布，會對疑似租借美食城執照開展經營活動的問題進行檢查，將組織開展網路餐飲專項整治行動，嚴肅查處違法違規問題。