百貨週年慶先熱身！蕾莉歐搶先下殺6折　Marimekko丹寧系列必入手

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▲週年慶期間，蕾莉歐祭出限定的浪漫花香–緋紅玫瑰香氛禮盒1380元。（圖／業者提供）

▲Marimekko全球2024秋冬系列露天時裝秀。（圖／品牌提供）

▲Marimekko 2024秋冬系列露天時裝秀由國際超模吳宜樺首次擔綱選角指導。（圖／品牌提供）

▲Marimekko Maridenim Unikko游霓可印花上衣、牛仔褲 。（圖／品牌提供）

2024年百貨週年慶即將陸續開跑，由台北101「週年慶黃金週預購會」8月29日先打頭陣登場，接下來微風百貨週年慶9月中開跑！義大利保養品牌蕾莉歐也提早公佈週年慶優惠，包括經典「緋紅玫瑰系列」下殺6折起，還有全台限量的週年慶限定禮盒。而芬蘭設計師品牌Marimekko，則歡慶「Unikko游霓可」印花60週年，在台舉辦首場露天時裝秀，而8月推出的品牌首個丹寧早秋系列，恰好適逢百貨9月週年慶開跑，正好可以搭配優惠入手！2024週年慶之際，蕾莉歐專櫃配合各大百貨週年慶時間推出優惠組合，最殺優惠包括經典「緋紅玫瑰系列」最低6折起，購買沐浴膠與潤膚霜組合僅需1680元（全台限量1000組），還有限定的「浪漫花香–緋紅玫瑰香氛禮盒」（沐浴膠250ml+植物皂100g+護手霜75ml）以1380元入手。緋紅玫瑰系列，運用高科技蒸汽蒸餾技術，從高廬玫瑰中萃取三種富有香氣的精華成分：擁有愉悅香氛，同時能柔軟、調理和煥新⽪膚的芳香純露、富含抗氧化特性的萃取物、以及能賦予彈⼒的精華油。這些具有芳香與抗氧化特性的精華，特別著重於調理、柔軟與保濕。除了限定禮盒也推出大容量組合，包括「經典玫瑰沐浴乳500ml」及「鳶尾花沐浴乳500ml」，同品項2件特價1500元；「胡桃洗髮精500ml」與「小米蛋白質洗髮精500ml」，同品項2件1580元；美體緊緻彈力霜、指定款純露、草本香氛潤膚霜也都有兩入以上優惠，折扣下殺近5折。週年慶預購會期間結帳金額滿1萬元即加贈「黃金逆齡旅行組」；滿3萬元加贈「晨曦香韵居室織品噴霧100ml」、滿6萬元加贈「法國輕量陶瓷燉鍋20cm」、滿10萬元加贈「北歐溫馨8件組餐具」。週年慶開跑後首七日期間（依各百貨公告時間為主），商品全面8折，櫃內當日單筆消費滿5000元即送700元。金額滿1萬元加贈「限定贈禮-百花圓舞曲浪漫提袋」，滿額門檻到6萬除了送千元酬賓券外，還有超音波水氧機（數量有限，送完為止）。此外，芬蘭設計師品牌Marimekko，歡慶品牌識別度最高的Unikko游霓可印花60周年，於全球各精選城市巡迴展開露天時裝秀，繼首站東京之後，台北結合亞太地區第一家最新形象概念專門店——Marimekko微風南山形象概念店帶來Marimekko在台首場露天時裝秀，並將Unikko游霓可印花點綴微風南山建築，以繽紛的色彩與燦爛的心情渲染夏日午後。台北Marimekko 2024秋冬系列露天時裝秀由國際超模吳宜樺首次擔綱選角指導，攜手「笑顏女神」袁艾菲引領15 位新生代 KOL 走秀與5位極具特色的新銳潮模，聯合展現品牌多元、包容的各種面向與時尚風格。秀中一大亮點，便是Marimekko於8月所推出的品牌首個丹寧早秋系列—Marimekko Maridenim，以獨特的圖騰成為版畫藝術的全新創作。在設計過程中，Marimekko依照艾倫麥克阿瑟基金會（Ellen MacArthur Foundation，即EMF）的牛仔褲翻新設計規範（The Jeans Redesign）所製造，Maridenim系列遵循循環經濟為最高原則所推出的高品質丹寧系列。一共打造出三種經典款式：直筒褲、寬管褲和錐形褲，並擁有深靛青、淺靛青、黑和水洗黑四種不同的百搭顏色選擇；而Maridenim系列服裝單品上的Unikko游霓可印花使用了雷射印刷技術，透過熱壓印刷將印花印製在服裝布料上取代水紋印染方式。想入手2024早秋丹寧系列單品，恰好可以搭配9月起各大百貨開跑的週年慶檔期。並且Marimekko 歡慶台北Marimekko 2024秋冬系列露天時裝秀，祭出精彩好禮，即日起至9月8日止，凡在Marimekko Taiwan官方Facebook及Instagram指定貼文留言，標註一位好友分享此活動，即有機會獲得Marimekko限量托特包！