曾稱「家裡錢都我在管」！陳佩琪帳戶疑有異常金流　檢約談後請回

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民眾黨主席柯文哲在北市長任內，將京華城案將土地容積率提高至840％，遭質疑涉嫌圖利，昨（30）日台北地檢署除約談柯文哲、台北市前副市長彭振聲外，也約談陳佩琪與彭振聲的謝姓妻子，目前消息指出，2人帳戶疑似有異常金流出入，因此才會請他們到案說明。威京集團主席沈慶京涉嫌行賄國民黨議員應曉薇4千餘萬元，且還有部分資金流向不明，日前複訊後檢方聲押禁見沈慶京、應曉薇獲准；昨天檢方再次展開行刑，以被告身分約談柯文哲、陳佩琪、彭振聲及其謝姓妻子等人，其中陳佩琪與謝女訊後請回，彭振聲涉犯貪污治罪條例，檢方認為犯罪嫌疑重大，今天凌晨向北院聲請羈押禁見；至於柯文哲則仍在召開偵查庭中。由於京華城案爆出後，陳佩琪曾於上月在臉書發文為柯文哲打抱不平，並強調「家中錢財都是她在管，難道會如此不稱職讓人黑袋子近來，空手出去嗎」等語，因此外界有消息傳出，檢方調查後發現京華城容積率變更前後陳佩琪與彭振聲妻子的帳戶疑似有異常資金出入，這才導致昨天2人也被約談，詳細情形還有待進一步釐清。