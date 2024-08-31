圍棋女神黑嘉嘉性感變身！Cosplay金髮黑紗魔法師：不要一直幻想

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《讓我看見你是誰》雷嘉汭（右）暗戀校草黃信赫，在夢中熱舞後與對方甜蜜對視。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《讓我看見你是誰》詹懷雲（右）在冰淇淋店解救鄭宇恩。（圖／CATCHPLAY+提供）

青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》首集一大亮點是圍棋女神黑嘉嘉飾演高中老師，竟在金東昱眼中成了超美金髮黑紗魔法師，對於需要COSPLAY扮裝演出、成為學生的幻想模樣，黑嘉嘉打趣說：「我還是希望學生們可以認真上課，不要一直在幻想，也希望觀眾會喜歡我這次比較特別的造型。」《讓我看見你是誰》第一集開頭就是暗戀校草黃信赫的雷嘉汭，在夢中熱舞後與對方甜蜜對視，充滿粉紅泡泡的美夢卻被媽媽叫醒而打斷，談及這場熱舞橋段，曾練過競技啦啦隊的雷嘉汭不諱言，拍攝過程沒有想像中容易，「以前練啦啦隊都是比較技巧性的動作，就不是熱舞社的性感動作。」更搞笑自嘲：「人家是Blackpink的Lisa，我是Blackpink的Pizza。」此外，劇中她和屈中恆飾演父女檔，逗趣且自然的互動相當討喜，她笑說和爸爸拍戲常會被他的喜劇節奏逗笑，「尤其我在劇中被懷疑是不是交男朋友，爸爸一直想進我房間問又不好意思走進來，拍這場戲時我真的有不小心笑出來，也感受到爸爸對仰仰（角色名）的愛很直接又可愛」。另一方面，飾演雷嘉汭閨蜜的鄭宇恩，詮釋認真乖巧的學生「葉筱茼」，卻因聽老師的話被同學霸凌，走在路上還遭人惡作劇潑水的橋段令人心疼，不過憶及拍攝當天正值炎熱高溫，鄭宇恩笑說：「當下有感覺到大家好像滿羨慕我的，因為天氣真的很熱，被潑水就會比較涼快。」除了潑水戲爽快降溫，鄭宇恩還到冰淇淋店拍攝買冰吃的橋段，卻上演被陌生大叔插隊而怒嗆回去橋段，眼見衝突一觸即發，一旁吃冰的詹懷雲帥氣化解危機，該場戲也令網友討論留言寫道：「古盛鑫（角色名）有帥到！」「被揍也能那麼帥」。詹懷雲則表示，角色雖然安靜，但個性很仗義，「不單只是對葉筱茼，他對朋友也是這樣，雖然遇到恐怖奧客會有點害怕，但在女孩子面前當然不能漏氣呀。」