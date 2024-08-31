台灣文博會閉幕倒數！恐怖人潮「排到高鐵橋」崩潰：進場等7小時

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▲不少民眾回報，今天台灣文博會排隊人潮從展館一路延長到戶外，甚至繞了好大一圈，排到停車場、高鐵橋下。（圖／翻攝自臉書社團「高雄揪出遊」）

▲台灣文博會8月26日至9月1日在大台南會展中心盛大登場，光是IP圖像授權及文創商品參展品牌數創新高達570家、近700攤，吸引許多年輕人前去朝聖。（圖／台南市政府提供）

2024台灣文化創意博覽會8月26日起，在大台南會展中心盛大登場，由於展期只到9月1日，這個週末湧入大量逛展人潮，展館一開門就被擠爆，排隊動線甚至排到停車場、高鐵橋下，延伸到1公里遠，不少人抱怨排了6、7小時才能進場，壯觀排隊人龍引起網路熱議。對此，不少民眾回報，今天台灣文博會排隊人潮從展館一路延長到戶外，甚至繞了好大一圈，排到停車場、高鐵橋下，許多人為了避免中暑，撐起陽傘防曬，整條人龍景象十分壯觀。有人抱怨「為何不延長日期就好，時間太短全部人潮都湧入週六日，若有人熱暈倒又有人提出疑問」、「一早去過，已放棄，主辦很不會變通」。也有不少人被排隊畫面勸退，直呼「今天一早去，光走到排隊尾端就走了20分鐘以上有，被告知要等6～7小時才能進場，只能回家」、「排了45分鐘，實在太熱只好放棄，要去排隊的大家，記得傘、小型電風扇、多喝水，不要讓中暑了」、「好險沒去」。台灣文博會8月26日至9月1日在大台南會展中心盛大登場，光是IP圖像授權及文創商品參展品牌數創新高達570家、近700攤，吸引許多年輕人前去朝聖。但為了控管參展人數，在僅橫跨一個週末的情況下，許多人都在今日大量湧入，因此才會造成大排長龍的景象，也讓不少網友到台南市長黃偉哲臉書敲碗延長展期。明日是展期最後一天，想必會有更多人潮湧入，排隊民眾記得做足防曬準備。🟡台南2024台灣文博會📍地址：台南市歸仁區歸仁十二路3號（大台南會展中心）📍最後展期：9月1日（日）10：00-17：00📍注意事項：展館禁止寵物、危險物品、吸煙📍2024台灣文博會官網點這裡、臉書專頁點這裡