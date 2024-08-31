台北羽球公開賽／戴資穎主場最後一舞！社群發文透露下周參賽狀況

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超級300系列台北羽球公開賽即將在9月3日開打，我國羽球名將戴資穎被期待能夠出戰，不過她飽受膝傷影響，目前還不能夠確定狀況。今（31）日小戴在個人社群網站上發文，特別感謝林瀛洲醫師，也透露自己目前的參賽情況。戴資穎在今年巴黎奧運因為膝傷影響發揮，止步小組賽，之後的日本公開賽在4強退賽，韓國公開賽也沒打，身體並非處於最佳狀態。按照之前的計畫，她的生涯可能已經來到尾聲，這一次台北羽球公開賽可能就是她最後一次參賽。戴資穎今天在IG上分享自己和林瀛洲醫師合照，配文寫道：「話先不要說得太早，但狀況可以的話，我會很開心下周能在場上見到大家。」在台北羽球公開賽的官方預告之中，戴資穎並未在其中，讓人對於她是否可以參賽感到好奇。除了戴資穎之外，在奧運完成羽球男雙衛冕的「麟洋配」李洋／王齊麟也計畫再次搭檔出戰。