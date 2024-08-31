柯文哲遭聲押禁見　「小草」情緒激昂怒吼不接受：沒證據快放人

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▲支持者要求釋放柯文哲。（圖／記者嚴俊強攝，2024.08.31）

▲北檢場外聚集百名柯文哲支持者，要求釋放柯文哲。（圖／記者嚴俊強攝，2024.08.31）

民眾黨主席柯文哲陷入京華城弊案風波，今(31)日凌晨2時許因拒絕夜間偵訊，遭檢察官當庭逮捕，聲請提審又被駁回，北檢在下午3時重開偵查庭，檢方稍早認為柯文哲涉案嫌疑重大，向法院聲押禁見柯文哲。對此，場外柯文哲支持者情緒高昂，紛紛高喊「沒證據快放人」，一名支持者高喊，若等下柯文哲被羈押，「我們絕對不會接受」。針對法院聲押禁見柯文哲一事，場外聲援數百名的「小草」情緒高昂，紛紛高喊「程序要正義」、「司法要正義」、「柯P加油」、「只要阿北不放棄，我們就不放棄」等語；眼見民眾情緒激動，主持人也呼籲大家要控制情緒。一名支持者表示，他剛和柯文哲的媽媽通電，柯爸爸現在還在醫院，他告訴他們，要養好身體，這些百姓絕對會捍衛柯文哲清白到底。支持者感嘆，柯文哲一個人面對司法人員，他需要毅力，「你們一定要相信柯文哲的毅力」，而柯所捍衛的是，他一生追求的清清白白。該支持也向群眾高喊，「若羈押你們會接受嗎？」群眾怒喊，「不會接受」；他也呼籲法官，要就事實而論，不要有越權行為；群眾接續要高喊，「人民不服、欺壓不服、無罪釋放、相信清白」等口號。