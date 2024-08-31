富邦悍將5：7又輸中信兄弟！慘寫單月最多敗紀錄　8月21戰吞17敗

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今（31）日於新莊主場與中信兄弟展開「金控大戰」，雙方在前7局戰成5：5平手，此戰2局上，陳子豪選獲保送後，曾頌恩、王威晨、江坤宇、岳東華和林吳晉瑋連續5支安打，一口氣灌進4分，兄弟4：0領先。3局上兄弟趁勝追擊，陳子豪、曾頌恩接連安打，隨後江坤宇擊出高飛犧牲打，兄弟擴大至5分領先。富邦在3局下展開反擊，蔡佳諺轟出一發兩分彈，先追到3分差距，接著4局下富邦攻勢再起，在滿壘情況下，高國麟掃出二壘安打，帶有2分打點，蔡佳諺補上安打再下一城，雙方戰成5：5平手，戰局重回原點。8局上，富邦換上富藍戈登板成為戰局的關鍵轉捩點，在二、三壘有人時，陳俊秀擊出左外野平飛安打，一棒送回2分，兄弟7：5領先富邦。9局下富邦反攻無力，以2分之差輸給兄弟，苦吞3連敗，戰績6隊排名墊底。富邦8月份戰績慘澹，昨（30）日輸給兄弟後，以4勝16敗追平中職史上單月最多敗，成為中職史上第5支單月16敗的球隊，