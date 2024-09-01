川普傳記電影決定大選前上映　競選團隊怒批：明顯影響選情

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美國前總統川普傳記電影《誰是接班人》（The Apprentice）於第77屆坎城影間全球首映掀起轟動，如今在總統大選前夕於美國上映的計畫公布後，由於電影內容講述川普年輕時期在紐約成為地產大亨，還涉及強暴第一任妻子伊凡娜．川普（Ivana Trump）以及抽脂、植髮等情節，川普競選團隊對此也怒批這是惡意誹謗，上映的目的就是要破壞11月的大選選情。這部關於美國共和黨總統候選人、前總統川普的傳記電影，在坎城首映後觀眾起立鼓掌近8分鐘，其中受到最多討論的情節是講述川普在一次爭執中被伊凡娜取笑又胖又禿頭，繼而強暴伊凡娜的畫面，電影還有多名律師揚言提告川普、川普患有勃起功能障礙與接受抽脂和植髮手術。《法新社》、《洛杉磯時報》指出，《誰是接班人》的發行商布里阿克里夫娛樂公司（Briarcliff Entertainment）計劃在距離美國總統選舉日不到一個月時，向美國觀眾推出這部電影，觀眾們預期會在10月11日於電影院看到這部片。此前，川普的競選團隊已揚言要起訴電影製片人，怒批電影某些橋段純屬虛構、惡意誹謗，「這群好萊塢精英試圖干預選舉，因為川普即將入主白宮，擊敗他們支持的候選人」；在決定日期後，川普競選團隊通訊總監史蒂文張（Steven Cheung）又在聲明中指出，這部電影的上映明顯是好萊塢人士在11月大選之前，對於選情進行干擾。