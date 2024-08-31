王彩樺忍不住淚崩擁抱！感動女兒黃于庭表白：未來賺多一點錢養妳

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▲《綜藝玩很大》王彩樺在「面目全非抽鬼牌」遊戲中挑戰失利，不斷受到綠茶粉攻擊。（圖／綜藝玩很大提供）

《綜藝玩很大》本周前進嘉義，親子攜手玩很大，由綜藝大哥吳宗憲領軍KID、坤達，與5對演藝圈親子檔：王彩樺與女兒黃于庭，王中平帶著兒子韓靖，Vicky和靚靚，曾雅蘭與KEN KEN，以及梁佑南跟兒子方璿，一同挑戰遊戲關卡。一開場黃于庭對媽媽王彩樺感性表白：「希望我未來可以賺多一點錢養妳。」讓王彩樺忍不住淚崩抱著女兒，將升格成為二寶爸的KID也說：「很感動、很感動耶，好啦，別哭了。」另一對父子檔則是難得說真心話，韓靖對爸爸王中平說：「很感動跟我爸今天跟我來上這個？」本想感性告白的他卻連節目名稱都說不出來，讓吳宗憲猛虧：「《玩很大》啦。」爸爸則王中平走心說：「你這樣講好像我是因為你，所以才能夠來到這節目。」父子對話讓眾人大笑。梁佑南為獲得勝利不計形象，跟兒子方璿展現絕佳默契秒解答案，不過王彩樺跟女兒黃于庭則在「面目全非抽鬼牌」遊戲中挑戰失利，王彩樺接受懲罰時還被吳宗憲笑說：「嚇到我臉都綠了！」一旁的女兒黃于庭更是被媽媽連續不斷綠茶粉攻擊，邊笑邊連忙喊說：「等一下、等一下。」場面非常爆笑。