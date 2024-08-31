面試官問「我女兒叫你女兒媽」猜我是誰！她神回錄取：看出這特質

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▲面試被問到「我女兒叫你女兒媽媽，那我是你的誰」這時候你該怎麼回答呢？（示意圖／翻攝自Pexels）

▲如果當面試官以及自己都是女生的時候，那麼兩人就會變成是母女關係，依據不同性別而有4種不同答案。（示意圖／取自photoAC）

▲面試問題百百種，如果遇到有公司一開始就詢問「是否結婚」、「是否有男女朋友」等探究隱私問題，那這間公司大可不必考慮！（示意圖／翻攝自unsplash）

許多人在準備面試的時候，總是會準備許多「萬年題庫」來應對，希望能透過完美的應答，來爭取錄取機會。但有些公司也很看重的是求職者的思辨能力、創意，因此在面試中也會突然問出令人意想不到的題目。像是最近有博主分享，有面試官問「好字少了女會剩下什麼？」結果答案出乎意料不是「子」而是「一」，因為題目藏了陷阱是問「少『了女』」，掀起不少討論，過去也有面試官問「我女兒叫你女兒媽，那我是誰？」如此機智繞口的問題，最終也仍然有人破解，成功錄取。過去陸媒曾經報導，大陸一家行銷公司正在招募員工，在最後一關只剩下3人時，第一位面試者想了想之後，仍然無法給出答案；而最後一位面試者則拋出全面性的回答，📍如果我是女的，你是女的，那麼你就是我媽媽📍如果我是男的，你是女的，那麼你就是我岳母📍如果我是女的，你是男的，那麼你就是我爸爸📍如果我是男的，你是男的，那麼你就是我岳父簡單來說，只要將其角色的主詞「我」以及「你」都帶入人物的話，其實就能輕鬆解題，然而隨著時代不同，許多新創公司確實不會只問一些萬年題庫的問題，當所有人的能力都差不多時，從創意、想法當中，還是能透過一些特殊的問題分出高下，尤其是在創意產業、設計理念的工作當中，更能突顯自己被錄用的價值，不管是新創的面試題，還是萬年不變的基本題，，因為這些問題都屬於探究隱私，