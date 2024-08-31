面試官問「我女兒叫你女兒媽」猜我是誰！她神回錄取：看出這特質

許多人在準備面試的時候，總是會準備許多「萬年題庫」來應對，希望能透過完美的應答，來爭取錄取機會。但有些公司也很看重的是求職者的思辨能力、創意，因此在面試中也會突然問出令人意想不到的題目。像是最近有博主分享，有面試官問「好字少了女會剩下什麼？」結果答案出乎意料不是「子」而是「一」，因為題目藏了陷阱是問「少『了女』」，掀起不少討論，過去也有面試官問「我女兒叫你女兒媽，那我是誰？」如此機智繞口的問題，最終也仍然有人破解，成功錄取。
過去陸媒曾經報導，大陸一家行銷公司正在招募員工，在最後一關只剩下3人時，面試官突然提問「如果我女兒叫你女兒媽媽，那麼我是你的誰？」第一位面試者想了想之後，仍然無法給出答案；而第二位面試者則表示：「這個問題並沒有確定的答案，如果我的女兒叫你女兒媽媽，那麼你有可能是我爸爸」面試官聽完則點了點頭。
而最後一位面試者則拋出全面性的回答，表示這樣的題目將會產生出四種答案，答案則是要依據雙方的性別來作為區分，面試官也非常肯定該面試者的答案，看出細心且全面思考的特質，最終給予錄取機會：
📍如果我是女的，你是女的，那麼你就是我媽媽
📍如果我是男的，你是女的，那麼你就是我岳母
📍如果我是女的，你是男的，那麼你就是我爸爸
📍如果我是男的，你是男的，那麼你就是我岳父
簡單來說，只要將其角色的主詞「我」以及「你」都帶入人物的話，其實就能輕鬆解題，如果以第一個答案來舉例，「我=小美」、「妳=小惠」，那麼題目就會變成「如果小美女兒叫小惠女兒媽媽，那麼小美是小惠的誰？」答案就立刻呼之欲出「小美跟小惠是母女關係」，因此小惠就是小美的媽媽囉！
面試問題不再一成不變！地雷面試官問到這些要小心
然而隨著時代不同，許多新創公司確實不會只問一些萬年題庫的問題，當所有人的能力都差不多時，從創意、想法當中，還是能透過一些特殊的問題分出高下，尤其是在創意產業、設計理念的工作當中，更能突顯自己被錄用的價值，前提當然是自己到底喜不喜愛這間公司、問題是否觸犯自己底線、感覺到被刁難等。
不管是新創的面試題，還是萬年不變的基本題，當自己如果被面試官問到「是否考慮生小孩」、「有無男朋友」、「有沒有要結婚」等問題時，那可不要懷疑，這間公司大機率一定是雷缺，根據《就業服務法》第5條第1項中「禁止就業歧視」的規定，違法這項規定可罰30萬元以上、150萬元以下罰鍰，並會被公布公司名稱、負責人姓名，因為這些問題都屬於探究隱私，並不是工作上公司必須知道的相關問題，千萬不要傻傻地就回答囉！
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而最後一位面試者則拋出全面性的回答，表示這樣的題目將會產生出四種答案，答案則是要依據雙方的性別來作為區分，面試官也非常肯定該面試者的答案，看出細心且全面思考的特質，最終給予錄取機會：
📍如果我是女的，你是女的，那麼你就是我媽媽
📍如果我是男的，你是女的，那麼你就是我岳母
📍如果我是女的，你是男的，那麼你就是我爸爸
📍如果我是男的，你是男的，那麼你就是我岳父
簡單來說，只要將其角色的主詞「我」以及「你」都帶入人物的話，其實就能輕鬆解題，如果以第一個答案來舉例，「我=小美」、「妳=小惠」，那麼題目就會變成「如果小美女兒叫小惠女兒媽媽，那麼小美是小惠的誰？」答案就立刻呼之欲出「小美跟小惠是母女關係」，因此小惠就是小美的媽媽囉！
面試問題不再一成不變！地雷面試官問到這些要小心
然而隨著時代不同，許多新創公司確實不會只問一些萬年題庫的問題，當所有人的能力都差不多時，從創意、想法當中，還是能透過一些特殊的問題分出高下，尤其是在創意產業、設計理念的工作當中，更能突顯自己被錄用的價值，前提當然是自己到底喜不喜愛這間公司、問題是否觸犯自己底線、感覺到被刁難等。
不管是新創的面試題，還是萬年不變的基本題，當自己如果被面試官問到「是否考慮生小孩」、「有無男朋友」、「有沒有要結婚」等問題時，那可不要懷疑，這間公司大機率一定是雷缺，根據《就業服務法》第5條第1項中「禁止就業歧視」的規定，違法這項規定可罰30萬元以上、150萬元以下罰鍰，並會被公布公司名稱、負責人姓名，因為這些問題都屬於探究隱私，並不是工作上公司必須知道的相關問題，千萬不要傻傻地就回答囉！