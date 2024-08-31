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面試官問「我女兒叫你女兒媽」猜我是誰！她神回錄取：看出這特質

記者張嘉哲/綜合報導

▲一名日本男子為了追求夢想成為社會運動者，選擇進入國際人權團體工作，沒想到工作辛苦不提，月薪竟還只有8萬元日幣，讓他感到痛苦不已，成了高學歷難民。（示意圖，非當事照／Pexels）
▲一名日本男子為了追求夢想成為社會運動者，選擇進入國際人權團體工作，沒想到工作辛苦不提，月薪竟還只有8萬元日幣，讓他感到痛苦不已，成了高學歷難民。（示意圖，非當事照／Pexels）
許多人在準備面試的時候，總是會準備許多「萬年題庫」來應對，希望能透過完美的應答，來爭取錄取機會。但有些公司也很看重的是求職者的思辨能力、創意，因此在面試中也會突然問出令人意想不到的題目。像是最近有博主分享，有面試官問「好字少了女會剩下什麼？」結果答案出乎意料不是「子」而是「一」，因為題目藏了陷阱是問「少『了女』」，掀起不少討論，過去也有面試官問「我女兒叫你女兒媽，那我是誰？」如此機智繞口的問題，最終也仍然有人破解，成功錄取。

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過去陸媒曾經報導，大陸一家行銷公司正在招募員工，在最後一關只剩下3人時，面試官突然提問「如果我女兒叫你女兒媽媽，那麼我是你的誰？」第一位面試者想了想之後，仍然無法給出答案；而第二位面試者則表示：「這個問題並沒有確定的答案，如果我的女兒叫你女兒媽媽，那麼你有可能是我爸爸」面試官聽完則點了點頭。

▲一名25歲網友發文抱怨，他在面試時，速食店店經理透露比起年輕人，總公司更希望錄取中高齡者。（示意圖／翻攝自Pexels）
▲面試被問到「我女兒叫你女兒媽媽，那我是你的誰」這時候你該怎麼回答呢？（示意圖／翻攝自Pexels）
而最後一位面試者則拋出全面性的回答，表示這樣的題目將會產生出四種答案，答案則是要依據雙方的性別來作為區分，面試官也非常肯定該面試者的答案，看出細心且全面思考的特質，最終給予錄取機會：

📍如果我是女的，你是女的，那麼你就是我媽媽
📍如果我是男的，你是女的，那麼你就是我岳母
📍如果我是女的，你是男的，那麼你就是我爸爸
📍如果我是男的，你是男的，那麼你就是我岳父

簡單來說，只要將其角色的主詞「我」以及「你」都帶入人物的話，其實就能輕鬆解題，如果以第一個答案來舉例，「我=小美」、「妳=小惠」，那麼題目就會變成「如果小美女兒叫小惠女兒媽媽，那麼小美是小惠的誰？」答案就立刻呼之欲出「小美跟小惠是母女關係」，因此小惠就是小美的媽媽囉！

▲原PO發文抱怨，表示最近面試不少間公司，豈料很多面試官卻都狂問「私事」，讓他很傻眼，貼文一出，過來人秒懂。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲如果當面試官以及自己都是女生的時候，那麼兩人就會變成是母女關係，依據不同性別而有4種不同答案。（示意圖／取自photoAC）
面試問題不再一成不變！地雷面試官問到這些要小心

然而隨著時代不同，許多新創公司確實不會只問一些萬年題庫的問題，當所有人的能力都差不多時，從創意、想法當中，還是能透過一些特殊的問題分出高下，尤其是在創意產業、設計理念的工作當中，更能突顯自己被錄用的價值，前提當然是自己到底喜不喜愛這間公司、問題是否觸犯自己底線、感覺到被刁難等。

不管是新創的面試題，還是萬年不變的基本題，當自己如果被面試官問到「是否考慮生小孩」、「有無男朋友」、「有沒有要結婚」等問題時，那可不要懷疑，這間公司大機率一定是雷缺，根據《就業服務法》第5條第1項中「禁止就業歧視」的規定，違法這項規定可罰30萬元以上、150萬元以下罰鍰，並會被公布公司名稱、負責人姓名，因為這些問題都屬於探究隱私，並不是工作上公司必須知道的相關問題，千萬不要傻傻地就回答囉！

▲面試被問到「何時能上班」時，千萬不要回答「一切配合公司」、「任何時間都可以」！（示意圖／翻攝自unsplash）
▲面試問題百百種，如果遇到有公司一開始就詢問「是否結婚」、「是否有男女朋友」等探究隱私問題，那這間公司大可不必考慮！（示意圖／翻攝自unsplash）

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