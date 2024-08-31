BTS金泰亨被封第一帥氣！韓男神顏值排行曝光　車銀優僅排第3

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▲車銀優（左）在排名中位居第3，而TOMORROW X TOGETHER的成員崔杋圭（右）則是拿下第2名。（圖／IG eunwo.o_c、bamyuuuuu）

日本知名網站「Rankingoo」近日公布了「最美面孔韓國帥哥排行榜」，該排行由網友票選出結果，根據統計，這次一共有2,534位網友參與，年齡介於10歲到40歲之間，而結果出爐讓不少人跌破眼鏡，像是出演《當你沉睡時》、《皮諾丘》的李鍾碩僅排名第9，而在爆火韓劇《愛的迫降》中擔綱男主角的玄彬更慘，排名第10名，而主演《我的ID是江南美人》的車銀優，則拿下第3名，最後獲得最高票數拿下冠軍的則是BTS（防彈少年團）的成員V（金泰亨）。根據排行來看，玄彬第10名，拿到92票、李鍾碩第9名，拿到95票、張赫第8名，同樣也是95票、李旻浩第7名，拿到96票、朴寶劍也才位居第6，拿了99票，超高顏值不在話下，不過排名卻如此淒慘，也讓粉絲感到相當訝異。而第5名是CNBLUE的姜敏赫，過去曾在韓劇《繼承者們》中飾演「尹燦榮」，還在《絕世網紅》中擔綱男主角，飾演「韓俊景」，在這次的排行中，他憑藉著燦爛笑容以102票拿下第5名；而與他僅有7票之差，而坐上第4名的，則是張根碩，他過去因出演《原來是美男》，飾演「黃泰慶」而爆紅，在亞洲擁有超高知名度的他，以109票拿下第4名。位居第3的則是被封為男團ASTRO出道的車銀優，過去曾出演了《女神降臨》、《我的ID是江南美人》等爆紅韓劇，還因為帥氣的長相而被封為「撕開漫畫走出來的男人」、「臉蛋天才」等外號。第二名則由韓團TOMORROW X TOGETHER的成員崔杋圭以121票奪下，他曾被封為團內的「門面擔當」，可見高顏值也受到不少粉絲認可。而萬眾矚目的冠軍則由防彈少年團BTS成員V（金泰亨）以122票拿下，事實上，他曾多次入圍「全球百大帥哥排行榜」，而這次在日本網站票選中，也再次證明了他的帥氣五官確實有目共睹。