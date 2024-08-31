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雷／《聽海湧》大結局「他們」痛領便當！三兄弟回憶戲哭爆觀眾

記者林奕如／台北報導

▲《聽海湧》吳翰林劇中飾演台籍青年新海志遠，最後大結局想起「三兄弟的回憶」讓觀眾爆哭。（圖／公視提供）
▲《聽海湧》吳翰林劇中飾演台籍青年新海志遠，最後大結局想起「三兄弟的回憶」讓觀眾爆哭。（圖／公視提供）
首部二戰懸疑劇集《聽海湧》今（31）日大結局，觀眾追劇看了大淚崩，久久不能平復情緒，最後三兄弟的下場更是讓人遺憾，PTT引爆討論潮，不少人直呼：「吳翰林和黃冠智都演得真好」、「沉重的歷史」、「哥哥最後的溫柔」、「連俞涵的眼神讓人心疼」、「從法庭大戲一路哭，已經沒了一包衛生紙」。

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----------------------------------以下有雷

該劇講述台灣在二戰期間是日本殖民地，台灣青年新海輝、新海志遠、新海木德（黃冠智、吳翰林、朱宥丞 飾）被日本徵召前往婆羅洲，替日軍監看戰爭中捕獲的盟軍戰俘，卻捲入一場冷血屠殺，並在戰後被盟軍檢察官指控犯下虐待戰俘、槍決「42位戰俘」罪行，他們積極求生，只為回家。

▲《聽海湧》今開播！演員回娘家 「高雄女婿」黃冠智見證：彷彿穿越時空。主演吳翰林、黃冠智和朱宥丞。（圖／公視提供）
▲《聽海湧》黃冠智劇中擔任戰俘監視員，最終下場讓人心酸。（圖／公視提供）
黃冠智劇中擔任戰俘監視員，不過時序到二戰末期，日軍節節敗退，營區被美軍轟炸，營區急忙撤退時，營區指揮官下令士兵把受傷的戰俘帶到壕溝「做該做的事」，黃冠智在臨危授命下擔任小隊長，並且被長官拿軍刀威脅要他「做該做的事」，他在一番掙扎下，持槍再威脅下屬新海志遠（吳翰林 飾），並且下了處決戰俘的命令，最終被判為絞首刑。

吳翰林飾演新海志遠，在營區和新海輝（黃冠智 飾）、新海木德（朱宥丞 飾）情同兄弟，對戰俘們始終有惻隱之心，但最後在無奈下，聽從大哥也是長官的命令，忍痛開槍殺了壕溝內的戰俘，他原本想要救出領事夫人（連俞涵 飾），但她抱著剛出生的嬰兒，已經失去求生意志，最後更向他說出一句「多謝」，這一幕也掀起哭點。

▲《聽海湧》吳翰林（右）企圖救出連俞涵，但連俞涵已經快失去求生意志。（圖片提供：公視）
▲《聽海湧》吳翰林（右）劇中企圖救出連俞涵，但連俞涵（左）已經失去求生意志。（圖／公視提供）
吳翰林角色被判處絞首刑，考量是在長官威脅下才執行，判處10年有期徒刑，他眼睜睜看大哥新海輝走上死刑台，新海輝還安慰他：「沒事啦，那個一下過去了。你回去要說我是光榮戰死。」兄弟的對話，讓觀眾一路哭不停。

新海志遠被關10年後，終於坐船回到台灣，聽著海浪聲，他想起了一開始三兄弟坐船前往婆羅洲的過往，並且3人一起取名「新海」的原因。直到最後這幕回憶戲，觀眾早已把衛生紙哭掉一包。PTT不少劇迷留言：「志遠一開始頂罪是認為自己攬下一切，可以換得大家平安返台吧」、「吳翰林和黃冠智這段都好強」、「原來不是親兄弟」、「竟然是用回憶殺ending」、「這是戰爭下的悲劇，每個人都是身不由己」。

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▲《聽海湧》周厚安飾演澳洲盟軍檢察官（圖／Hami Video提供）

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