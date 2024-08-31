柯文哲京華城案延燒！四叉貓北檢直播遭搶器材　臉書還原事發經過

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民眾黨主席柯文哲因捲入京華城容積弊案，昨日遭檢方搜索住處、辦公室、中央黨部等地，並帶回訊問，今（31）日開始陸續有支持者到北檢外集結，網紅四叉貓也在中午現身開啟直播，不料過程中直播棒卻被其他支持者搶走，對此，四叉貓晚間在臉書PO文表示，明天將會去派出所提告。據了解，由於柯文哲拒絕夜間偵訊，雖檢方提出休息後再訊問，但仍遭柯拒絕，因此檢方認定柯文哲涉嫌重大，有事實足認有串證之虞，若未完成偵訊即離去，可能使案情不明，故諭知當庭逮捕柯文哲。事後柯文哲向法院提審，今天上午台北地院審理後裁定駁回；下午羈押庭重開後，檢方依圖利罪向法院聲請羈押禁見。今天北檢外圍開始出現大量支持者，網紅四叉貓稍早也抵達開直播，但過程中除被柯文哲支持者謾罵、丟寶特瓶外，還在警方前被一名男子搶走自拍棒，對此，四叉貓晚間發文指出，到北檢後警方表示不能與小草站在一起，因此自己乖乖聽話到100公尺遠處開直播，但過程中卻突然有名身穿白衣的男子跑來搭訕。四叉貓接著表示，起初還想說對方滿友善的，沒想到下秒該名男子竟伸手搶奪直播器材，嚇得自己立刻喊出「非禮」，直至警方出聲制止後對方才鬆手放開直播棒。四叉貓說到，現場媒體聽到聲響後瞬間圍上來採訪，自己也馬上哭給鏡頭看，畢竟裝政治受虐兒哭哭這招，自己可是比民眾黨更駕輕就熟，哭完馬上破涕為笑也不是黃國昌的專利；最後四叉貓強調，還好今天北檢門口有上百位警察，明天將會去派出所提告白衣小草，去日本玩的旅費就靠他了。