影／大谷翔平單場敲雙安！本季第43轟炸裂　第30支二壘安打也產生

快訊／不忍直視！吳念庭遭強勁彈跳球擊中臉部　被抬上擔架後退場

記者林之越/綜合報導

▲台鋼雄鷹內野手吳念庭，在8局下守備時，被樂天桃猿李勛傑的不規則彈跳球，直擊臉部後，被扶上擔架退場。（圖／翻攝自CPBL TV）
▲台鋼雄鷹內野手吳念庭，在8局下守備時，被樂天桃猿李勛傑的不規則彈跳球，直擊臉部後，被扶上擔架退場。（圖／翻攝自CPBL TV）
台鋼雄鷹今（31）日出戰樂天桃猿，打線火力大爆發，7局結束已經取得7：4領先，而本場沒有先發的吳念庭，則在7局下上場，接替一壘守備任務。比賽進入8局，樂天首名打者李勛傑擊出強勁滾地球，結果發生彈跳，直擊吳念庭的手部，接著彈到臉部。事發當下，台鋼多名防護員和教練立刻上前關心，吳念庭在經過緊急治療後，被擔架抬下場。

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未先發只上場守備　意外遭彈跳球襲擊

台鋼本場打線展現強大火力，從1到4局都有分數進帳，樂天在4、5局發起反攻，嘗試將比分追近。然而，台鋼面對樂天鐵牛棚仍持續猛攻，靠著陳文杰在6局上的陽春砲，以及8局上的安打串連攻勢，再度拉開領先分差。

不過比賽在8局下發生意外，樂天首名打者李勛傑擊出一壘側的強勁滾地球，吳念庭試圖單膝跪地將球接下，未料球在眼前發生彈跳，擊中他的左手臂後，又彈到臉部，讓吳念庭痛到摀住臉部，久久無法起身。隨後，隊內防護員和總教練洪一中也上場關心，在比賽中斷將近5分鐘後，吳念庭最後被擔架抬下場。

▲台鋼雄鷹內野手吳念庭，遭到彈跳球襲擊手部和臉部後，隊中多名防護員和總教練洪一中，都上場關心狀況。（圖／翻攝自CPBL TV）
▲台鋼雄鷹內野手吳念庭，遭到彈跳球襲擊手部和臉部後，隊中多名防護員和總教練洪一中，都上場關心狀況。（圖／翻攝自CPBL TV）

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