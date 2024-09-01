小草現身北檢聲援柯文哲！苗博雅批政治操作「被洗腦的受害者」

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檢廉偵辦京華城案，前台北市長柯文哲遭逮捕，支持柯文哲的民眾持續在北檢外聲援，對此，台北市議員苗博雅31日受訪時感嘆，在北檢外為柯文哲加油的支持者，都是被洗腦的受害者，是非常不負責任的政治操作。面對柯文哲被遭控圖利，柯文哲支持者在北檢外聲援，高喊「程序要正義」、「司法要正義」、「柯P加油」等語。對此，苗博雅表示，柯文哲現在的反應要把全案導向政治案件，包含被檢方搜索把矛頭指向執政黨，並謊稱是第一名被搜索的在野黨主席。苗博雅直言，柯文哲就是想要刺激小草，不分青紅皂白力挺，場外加油的支持者都是被柯洗腦的受害者，柯牽涉的案件中，沒有任何一項是政治案件，而是與不明金流、帳務不清、京華城容積案相關案件。苗博雅接續說，柯文哲在財務上犯那麼多錯，還給予財團破天荒的容積應該負責，卻洗腦支持者炎炎夏日在場外為他癡癡守候，這是非常不負責任的政治操作。苗博雅呼籲，民眾黨、柯文哲、立委黃國昌等人，應該要平心靜氣面對司法調查，對自己做的事負責。