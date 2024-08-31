LOL／SHG喊話要把PCS冠軍帶回日本！重返世界賽　Evi：目標是8強

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LOL《英雄聯盟》2024 PCS 夏季季後賽敗部冠軍戰，今（31）日在和平籃球館進行賽事，日本LJL賽區戰隊Fukuoka SoftBank Hawks Gaming（SHG），以3：1擊敗PCS賽區的FRANK Esports（FAK），晉級明天的夏季總決賽，同時也取得和PSG攜手出戰2024《英雄聯盟》世界大賽的資格。在賽後選手和教練也對於之後再次於冠軍戰對上PSG，以及打進世界賽的感想做回應。賽後SHG輔助選手Vsta表示，今天能贏下對決FAK系列賽的關鍵，首先是要能在對線上取得優勢，而戰隊實際上也做到了，所以才能獲勝。春季賽SHG就曾和PSG對決過，當時是以0：3被橫掃，夏季賽再次對上老對手，Vsta則是放話：「春季賽0：3被你們幹掉，但這次我們會贏下來，把獎盃帶回日本！」FAK教練Skywalk在記者會上則是說，他相信以PSG的實力，應該能夠捍衛賽區榮耀，「PSG會再次以3：0勝出，我知道他們的強度，今天是我們自己發揮沒那麼好，所以才輸掉這個系列賽。相信PSG可以衛冕PCS冠軍。」而SHG教練Vical教練對於Skywalk的話，則是理性地回應道：「電競也是運動的一種，沒有所謂的一定，我相信如果我們能把準備的東西發揮出來，一定不會是3：0。」雖然還有冠軍戰要打，但是SHG已經提前確定拿下世界賽門票，Evi和Vsta重返世界賽，兩人都非常開心，Evi表示：「當年在DFM打到過16強，所以我希望把目標放在8強。具體來說，北美和歐洲並不是那麼不可戰勝的對手。」