柯文哲疲累拒審竟是「穿越時空考題」！律師驚呆：去年考試才考過

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▲北檢今晚說明，因柯文哲和台北市前副市長彭振聲涉及貪污治罪條例收賄罪，依法聲請羈押禁見。（圖／記者林調遜攝）

▲巴毛律師今日在臉書粉專發文，分享2023年律師考試二試的題目，直呼柯文哲現在的情形跟考題幾乎一模一樣。（圖／翻攝自臉書粉專「巴毛律師混酥團」）

民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案，今（31）日凌晨被移送至台北地檢署複訊，但柯文哲因拒絕夜間訊問，遭檢察官當庭逮捕，柯文哲隨即聲請提審又被駁回，北檢下午3時重開偵查庭，柯文哲被檢方視為涉案嫌疑重大，向法院聲押禁見。對此，網紅巴毛律師突然驚覺，案情走向竟和2023年律師考試二試的考題幾乎一樣，讓他忍不住直呼：「我覺得出題老師應該可以去開個宮廟，香火應該很鼎盛。」有關柯文哲因拒絕夜間訊問，檢方凌晨諭知當庭逮捕，柯文哲聲請提審，遭台北地院駁回一事，巴毛律師今日在臉書粉專發文，分享2023年律師考試二試的題目，直呼現在的情形跟考題幾乎一模一樣，題目內容為，甲董事長遭檢舉涉及賤賣公司土地給自己開設之人頭公司，淘空資產導致公司重大損失。某年5月27日上午8時，多位調查員持搜索票前往甲辦公室搜索，搜索期間甲被禁止離開辦公室，也不准使用通訊設備，連上廁所都遭派員緊緊看守，客戶欲來拜訪甲也遭調查員拒絕，甲感覺很不自由。上午10時搜索結束，調查員詢問甲可否配合到案澄清疑點，甲同意並隨同調查員前往某調查站接受詢問。，檢察官於21時開始訊問甲公司土地買賣以及海外投資之過程，並要求甲交代細節以及據實回答，，問甲精神如何、需不需要繼續休息？甲稱精神尚可，檢察官繼續對之訊問，後檢察官以甲涉犯特别背信以及內線交易之罪名，提起公訴。網友們見狀，對比現況也覺得十分雷同，紛紛驚呼，「太神了吧」、「去年的考題，今年有標準答案出來了」、「這個老師的電腦開過光」、「突然變成時事題」、「我只有聽過預測考題的，沒聽過用考題預測未來的欸」。目前柯文哲被檢方向法院聲請羈押禁見，北檢今晚說明，因柯文哲和台北市前副市長彭振聲涉及貪污治罪條例收賄罪，依法聲請羈押禁見。