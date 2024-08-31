邊荷律「奶音」唸中文萌翻！超甜聲音曝光　粉絲融化喊：又戀愛了

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▲邊荷律十分重視粉絲的來信。（圖／IG yuling34）

韓國啦啦隊女神邊荷律，因為外型可愛、個性呆萌，被封為「韓國甜心」，今年選擇來台發展，加入中信啦啦隊，讓她人氣暴漲，至今IG已經累積了37萬名粉絲。近期邊荷律在社群上分享了自己用中文唸出粉絲來信的影片，讓無數網友融化，直呼：「這奶音好可愛」、「又戀愛了！」邊荷律昨（30）日在IG上曬出自己坐在車上的側錄影片，只見她身穿碎花洋裝，正在認真的閱讀粉絲寄給她的信件，由於粉絲寫的是中文，讓邊荷律在閱讀上相當困難，不過寵粉的她仍一字一句努力唸出粉絲的文字，「...喜歡...妳...的粉絲...有很多，我也...是其中...一位。」只見邊荷律一邊唸出中文，手指還指著文字複誦，遇到看不懂的中文就求助一旁的掌鏡人，在努力唸完全部的字句後，邊荷律似乎對自己的表現很滿意，還點了點頭，讓掌鏡人開心用韓文表示：「很棒！」讓她相當高興。事後邊荷律也在貼文中開心表示自己有努力學習中文：「回飯店的路上！我現在不用翻譯軟體，也可以認得一點中文字了！」讓粉絲相當感動：「越來越厲害了！進步太多了吧！」、「雖然卡卡的但是進步好多」、「這是哪一位粉絲的卡片啊！被抽中讀信環節囉」、「邊邊怎麼那麼厲害」、「這奶音好可愛。」事實上，來自韓國的邊荷律在來台前就苦練中文，還利用自己最喜歡的卡通《蠟筆小新》中文配音版來增加口說能力，甚至為了出席台灣的活動，努力背誦中文自我介紹，當時她跪在床上狂唸的模樣，也被粉絲笑稱是「女鬼背誦法」，如今中文大有進步，也讓粉絲相當高興。