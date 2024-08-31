毫無生氣！富邦悍將單月勝率1成9史上最慘　從聯盟龍頭變墊底

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富邦悍將今（31）日於新莊主場迎戰中信兄弟，儘管吸引10628名觀眾進場，創下本季新莊棒球場票房新高，但最終仍以5：7不敵中信兄弟，8月份21場比賽慘吞17敗，創下中職史上單月最多敗紀錄，單月勝率1成9也是史上最低勝率，更從原本聯盟龍頭跌至爐主。富邦悍將昨（30）日以1：3敗給中信兄弟後，8月戰績已是4勝16敗，追平中職史上單月最多敗紀錄，成為第5支達成此紀錄的球隊。今日再度輸給中信兄弟後，富邦改寫單月最多敗紀錄，成為中職史上首支單月17敗的隊伍。富邦悍將8月份的總戰績為4勝17敗，單月勝率1成90，創下中職35年來單月最低勝率，打破2012年興農牛所保持的單月2成勝率，再寫下一項不名譽紀錄。富邦悍將在8月1日曾位居戰績榜首，但隨後表現急轉直下，戰績一路下滑，自8月23日以來，富邦悍將的戰績一直排在聯盟墊底，過去10場比賽更是慘吞8敗，也讓首次執教一軍的總教練陳金鋒面臨前所未有的壓力。