影／柯文哲涉貪遭聲押禁見「小草」反應曝光！怒喊綠共、相信清白

我是廣告 請繼續往下閱讀

檢廉偵辦京華城案，檢察官今（31）日下午再度召開偵查庭，向法院聲押禁見柯文哲，理由為涉犯收賄、圖利。消息一出，引起在台北地方檢察署場外聲援柯文哲的支持者不滿，怒吼「綠共、綠共」等語，還有支持者不滿說，「賴清德要把阿北弄死嗎？」柯文哲捲入京華城弊案，檢方認為，柯文哲、台北市前副市長彭振聲皆涉犯貪污治罪條例公務員違背職務收賄及圖利等罪，犯嫌重大，有事實足認有滅證或勾串共犯、證人之虞，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，向法院聲請羈押禁見。不滿柯文哲被北檢馬拉松式偵訊，聲援柯文哲的支持者從昨天就在北檢外聚集，一聽到柯文哲被聲押禁見，數百名「小草」情緒憤慨、高昂，紛紛怒吼「綠共、綠共、綠色共產黨」等語，也有支持者喊出「愛台灣放柯P」、「程序要正義、司法要公平」。雖然柯文哲被聲押禁見，支持者仍展現出對柯文哲的支持，高喊「相信清白、柯P加油、阿北加油」，還有支持者不滿，怒喊說「賴清德要把阿北弄死嗎？」