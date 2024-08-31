700萬財產來源不明！陳佩琪遭爆數百萬分批存ATM　柯文哲稱不知情

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▲民眾黨主席柯文哲身陷風暴，今（31日）柯文哲遭檢方聲押禁見。（圖／記者林調遜攝）

近日，民眾黨主席柯文哲身陷風暴，遭檢調大動作搜索約談，今（31日）凌晨，移送北檢複訊時，柯文哲因拒絕夜間偵訊，表示想離開，被檢察官當庭諭知當庭逮捕。31日上午，柯文哲律師向法院聲請提審遭駁回，被送回北檢再度偵訊，訊後遭聲押禁見，北檢門口外則聚集數百名柯粉，大喊「還我柯文哲」場面一度混亂。對此，北檢聲押理由也曝光，指出柯文哲涉犯貪汙罪，且犯嫌重大，有滅證或勾串共犯、證人之虞。根據《鏡週刊》報導，30日晚間，柯文哲夫妻前往廉政署調查，陳佩琪以證人身分現身，但專案小組發現，其中約有700萬財產來源不明，並查出陳佩琪曾多次拿大筆現鈔，至ATM提款機存款，但被依證人身分問及此事時，陳佩琪強調是丈夫柯文哲給的，而柯文哲卻無法交代金錢來向，僅表示不知情，異常的金流讓檢調懷疑，其中恐涉及不法。由於京華城案涉及圖利業者，疑似中間人的議員應曉薇遭收押，涉嫌賄賂的威京集團沈慶京也遭押，且前副市長彭振聲也稱都是依照柯文哲指示，加上不明金流交代不清，檢方認為，柯文哲、彭振聲皆涉犯貪污治罪條例公務員違背職務收賄及圖利等罪，犯嫌重大，有滅證或勾串共犯、證人之虞，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，因此向法院聲請羈押禁見。