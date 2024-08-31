柯市府為新光勸退港商進北士科？林延鳳：老闆身價千億擁NBA球隊

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲因捲入京華城容積弊案，今（31）日晚間遭台北地檢署檢察官聲押，據了解，柯文哲任內除了京華城案外，還有北投士林科技園區設定地上權與台灣智慧光網案也同樣飽受爭議；今天有媒體報導指出，當時柯市府疑似打算將北市科地上權案交給新光人壽，因此勸退一間港資背景公司，對此，市議員林延鳳傍晚發文表示，該公司是世界第三大無線網通公司，其創辦人同時是美國職籃曼菲斯灰熊隊的老闆。據了解，今天有媒體報導指出，一間具有港資背景的科技公司原本有意投標該案，但卻遭市府勸退，最終轉往桃園投資，對此，市議員林延鳳今天指出，從產業局傷訪資料可以發現，當年僅有一家「優比快」具港資背景，且事後也轉往桃園開發，該公司為美國上市、世界大三大無線網通公司，創辦人羅伯特佩拉身價超過5千億台幣，同時也是NBA曼菲斯灰熊隊的老闆。林延鳳強調，柯市府為了新光吳家，連身價超過5000億台幣的NBA曼菲斯灰熊隊老闆都可以拒於門外，如果不是別有私心，還真不知道這是哪們子的智商157判斷？如果北士科T1718讓他進駐，不只名聞遐邇，還能創造產值，至少不會像現在一樣荒煙蔓草。