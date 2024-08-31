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平野惠一超暖心舉動！主審遭曾頌恩擦棒球擊中胸口　立刻上場關切

運動中心/綜合報導

▲中職主審王俊宏，被中信兄弟球員曾頌恩的擦棒球擊中後，神情痛苦坐在地上，總教練平野惠一也上前關心。（圖／翻攝自CPBLTV）
▲中職主審王俊宏，被中信兄弟球員曾頌恩的擦棒球擊中後，神情痛苦坐在地上，總教練平野惠一也上前關心。（圖／翻攝自CPBLTV）
平野惠一超暖心舉動！中信兄弟今（31）日交手富邦悍將，以7：5取勝，也讓富邦成為中職史上首支「單月17敗」的隊伍。比賽在3局上發生暖心插曲，兄弟打者「魚住」曾頌恩打擊時，1顆擦棒球直擊主審未戴護具的鎖骨部分，讓主審王俊宏露出相當痛苦的表情。除了場邊工作人員外，兄弟總教練平野惠也立刻上場關心狀況，展現溫柔一面

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擦棒球直擊主審鎖骨　平野立刻上場關心

比賽3局上，兄弟取得4：0領先，由曾頌恩打擊時，不慎擊出1顆擦棒球，直擊主審脖子及鎖骨部分，當下主審神情相當痛苦，臉色也一度漲紅。事發當下，主場的富邦防護員立刻衝上場了解情況，而平野惠一作為球隊總教練，也罕見上場關心

賽後接受訪問時，平野惠一解釋道，因為脖子沒有護具，知道如果打到正中央的話，真的會很危險，同時也表示：「因為我自己是傷病史很嚴重的人，所以看到瞬間就知道很危險，還好最後沒事，當下真的很擔心。

值得一提的是，該場主審王俊宏，日前才達成生涯第3千場執法里程碑，是台灣職棒史上繼蘇建文、張展榮後，第3位達成這項成就的裁判。


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