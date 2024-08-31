柯文哲涉貪污遭聲押禁見　民眾黨4聲明「難以理解、全力支持」

我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市前市長柯文哲捲入京華城案，檢察官今（31）日再度召開偵查庭，向法院聲押禁見柯文哲。對此，台灣民眾黨發出4點聲明，強調無法理解地檢署的認定，呼籲法院秉持獨立公正之原則，依證據秉公審理裁判。檢廉偵辦京華城案，今向法院聲押禁見柯文哲。北檢指出，柯文哲涉犯貪污治罪條例的違背職務收賄、圖利等罪，犯罪嫌疑重大，且有滅證、勾串證之虞，依法聲請羈押禁見。對此，台灣民眾黨發出聲明，第一，柯文哲擔任台北市長期間，戮力從公，一向以台北市發展及市民福祉為最高原則，清廉自持，將所有心力置於市政推展之上。再來，民眾黨指出，針對京華城一案，柯文哲向來秉持公開透明之原則，將陳情之內容交由相關權責機關及台北市都市計畫委員會，經由全體委員採共識決集體審議，完全依法辦理全程公開，何以竟遭台北地檢署認定有違背職務之圖利行為，令人難以理解。第三點，民眾黨說，檢方於新聞稿中空泛指稱柯文哲收受賄賂，毫無相關依據，甚至在新聞稿出來前後，竟又有多篇新聞以獨家報導方式，指稱柯文哲有不明資金云云，惡意帶風向試圖導引輿論、未審先判，其心可議，讓偵查不公開淪為笑柄，民眾黨強烈譴責。第四，民眾黨提到，自柯文哲遭搜索至今，配合調查竟遭構陷羅織罪名，台灣民眾黨全力支持柯文哲捍衛自身清白之法律行動，並呼籲法院秉持獨立公正之原則，依證據秉公審理裁判。