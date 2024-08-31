柯文哲涉貪掀外媒關注！北市弊案、購置商辦、假帳疑雲全都錄

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台灣民眾黨黨主席、前台北市長柯文哲捲入京華城弊案，因拒絕檢察官夜間訊問並執意離開後，被檢察官當庭逮捕，今（31）北檢再度召開偵查庭，以涉貪圖利且有滅證、勾串證之虞，向法院聲押禁見；此案不僅吸引全台高度關注，包含路透社、BBC與鄰近台灣的日韓媒等皆有報導，強調這名第三勢力、前台北市長因任內涉嫌貪瀆而被逮捕。檢廉偵辦京華城案，今向法院聲押禁見柯文哲。北檢指出，柯文哲涉犯貪污治罪條例的違背職務收賄、圖利等罪，犯罪嫌疑重大，且有滅證、勾串證之虞，依法聲請羈押禁見。外媒包含《路透社》、《彭博社》與《BBC》皆對此事發佈相關報導，《BBC》先是整理了過去不到1個月，柯文哲從備受年輕選民期待的第三勢力，如何捲入弊案醜聞、官司纏身進行盤點；《路透社》與《彭博社》則聚焦「前台北市長柯文哲因貪污調查被捕」，談及這個曾經是台灣總統候選人的第三勢力領袖，如何因為涉及房地產開發貪腐醜聞，在這幾天遭檢調單位突襲搜查柯文哲住所、民眾黨部，並進行19小時偵訊等相關案情，同時也提到競選資金假帳風波等財務醜聞。相較起弊案本身，日韓媒體報導則主要聚焦於柯文哲在台灣政壇的身份定位以及民眾黨作為第2大在野黨的走向等，包含提及柯文哲暫時請假黨主席一職，分析民眾黨黨魁醜聞導致第三勢力的支持率嚴重下滑，推論該黨未來影響力將會逐漸減弱，恐怕也很難問鼎2026年的地方首長選舉。