巷仔內／柯文哲落難　民眾黨被迫權力過渡、提前「轉大人」

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民眾黨主席柯文哲30日被檢廉搜索約談，黨中央緊急成立「中央緊急應變小組」，雖嘴上說是「擴大決策圈」、「沒有代理黨主席的問題」，但實際上確實已經展開黨主席權力過渡的節奏，也可說，民眾黨是被柯文哲的醜聞跟檢廉調查逼的不得不立刻從柯文哲一人政黨「轉大人」。柯文哲移至北檢複訊後，除了司法車輪戰，緊急應變小組也即刻著手輿論戰佈局，利用柯文哲拒絕夜偵、當庭逮捕的時機，公布檢廉搜索黨中央的畫面，期盼藉此達到喚醒「小草」的目的，此舉也的確讓部分支持者怒氣醞釀。而31日晚間柯文哲聲押禁見，檢方跟民眾黨都各自放出消息，在財產來源不明的部分隔空交火，小草愈發憤怒集結，而不信柯者則恆不信。另一方面，應變小組在社群媒體呼籲群眾如常生活，不要採取過激行動，藉此爭取時間觀望支持者情緒堆疊狀態，掌握群眾運動主動權，連向來很衝的「館長」陳之漢一開始都表現得非常節制，沒有實際「烙人」。深夜柯文哲聲押氣氛急轉直下，柯妻陳佩琪含淚到北檢外向小草喊話，目的則是要激出更多情緒，果然黨組織部就發出動員令，要小草9月1日在北檢集結。這些手筆，相信應該出自黨內最熟悉操作群眾運動的黃國昌，而這也正是他允諾「承擔責任」的具體表現。不過，民眾黨終究是一人政黨，柯文哲王朝的權力過渡哪有那麼簡單？當前民眾黨還沒來得及培養出有「小草共主」地位的接班人，柯文哲就已經落難，此刻若不借助表面上的集體決策，把柯粉小草哄好哄滿，恐怕難以達成真正的權力過渡。值得稱許的是，這個緊急應變小組的成立，終於是為民眾黨的「政治」危機處理挽回些許顏面。柯文哲的司法問題如何落幕，我們尚不知曉，但可以肯定的是必定曠日費時，削弱他在2026跟2028的選舉量能，不管是助選或是參選。不過，民眾黨可還沒有謝幕，立委至少能幹到2028年，不愁沒有置之死地而後生的機會，成敗瞬間、生死一刻，黨內能人必須要好好把握。