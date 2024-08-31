快訊／現身北檢！陳佩琪喊：相信柯文哲清白、我的錢乾乾淨淨

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▲陳佩琪晚間到北檢。（圖／記者嚴俊強攝，2024.08.31）

▲陳佩琪晚間到北檢，高喊相信柯文哲清白。（圖／記者嚴俊強攝，2024.08.31）

檢廉偵辦京華城案，今（31）日向法院聲押禁見柯文哲。柯文哲妻子陳佩琪晚間10時30分左右在立委黃珊珊陪同下來到北檢外，向支持者高喊，「絕對相信柯文哲的清白」，並痛斥有些獨家報導都是不實的。北檢晚間指出，柯文哲涉犯貪污治罪條例的違背職務收賄、圖利等罪，犯罪嫌疑重大，且有滅證、勾串證之虞，依法聲請羈押禁見。陳佩琪晚間10時30分左右在黃珊珊、民眾黨副秘書長許甫、民眾黨立法院黨團主任陳智菡等人陪同下來到北檢外，對支持者加油打氣。陳佩琪哽咽說，感謝來到這裡支持者，「我絕對相信我先生的清白」，現在柯被壓著，她知道外面狀況，柯卻不知道。陳佩琪強調，她看到許多不實新聞，指稱她有大量不明財產，這都不是事實，「我每個錢都清清楚楚、乾乾淨淨、明明白白」，這些來源她都有和檢方清楚交代，很誇張是，媒體都引用獨家報導，但這些轉述都是片面、偏頗的。陳佩琪直言，檢方應是偵查不公開，但相關內容卻對她先生是未審先判，「我支持柯文哲捍衛清白，絕對會相信他、和他奮戰到底」。