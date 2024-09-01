「中國輝達」一夕倒閉！400員工遭欠薪2個月　高層辯公司休眠狀態

俄獨立媒體估算　俄軍逾6萬6000人於烏克蘭戰爭陣亡

中央社

▲俄羅斯獨立媒體Mediazona今天表示，根據估算，超過6萬6000名俄羅斯軍人在俄烏戰爭陣亡。圖為當地的俄羅斯士兵正在部署反坦克炮。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯獨立媒體Mediazona今天表示，根據估算，超過6萬6000名俄羅斯軍人在俄烏戰爭陣亡。圖為當地的俄羅斯士兵正在部署反坦克炮。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社華沙31日綜合外電報導）俄羅斯獨立媒體Mediazona今天表示，根據估算，超過6萬6000名俄羅斯軍人在俄烏戰爭陣亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Mediazona與英國廣播公司俄語部（BBC Russian Service）合作，利用開源數據草擬一份俄軍已知死亡士兵名單。

這兩家媒體曾於今年4月宣布，發現超過5萬名俄羅斯軍人喪命。

Mediazona今天指出：「截至8月30日，我們已知6萬6471名在戰爭喪生的俄羅斯士兵姓名。」

這份名單在過去4週增加逾4600人，但Mediazona強調這不是最完整可靠的數字，因為許多士兵的陣亡並未公開。

Mediazona記者亞歷西耶瓦（Anastasia Alekseyeva）也強調，最新死亡數字「與烏克蘭在（俄羅斯）庫斯克州（Kursk）的攻勢，或俄國在烏東有所推進無關」。

她說明，這是因為研究員還在處理積壓的死亡通報。

俄羅斯陣亡士兵中，33至35歲這個年齡層的人數最多，為6877人。

超過1萬2000名死者是囚犯。俄羅斯當局先前為徵召囚犯參戰，承諾在這些人待在前線一段時間後釋放他們。

但近來這一數字有所下降，亞歷西耶瓦說，這顯然反映徵召狀況不如之前踴躍。（譯者：洪培英）1130901

更多「俄烏戰爭風雲錄」相關新聞。

烏克蘭獨立日倒數！美中使館皆警告：俄羅斯恐加劇攻勢

烏克蘭跨境奇襲之際　蒲亭稱俄羅斯是避風港：歡迎逃離西方的公民

最後關鍵大橋也被毀了！俄羅斯指控烏克蘭　炸掉第3條塞姆河橋梁

影／俄羅斯堪察加7.0強震後火山噴發景象驚人　劇烈震動畫面釋出

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生