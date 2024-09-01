今日來講股／台股狹幅震盪　分析師曝「2關鍵」指數可望再攻前高

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台北股市近期在月季線之間狹幅震盪，啟發投顧分析師白易弘指出，由於這階段的不確定性因素已塵埃落定，故季線反壓可望在本週帶量突破。若指數要再次上攻到前高位置，往2萬4千點的方向靠攏，關鍵是在美國企業的財報數字轉好以及台灣產業如AI伺服器族群、蘋果概念股如何發力，帶動電子族群資金挹注。上週投資人觀望輝達財報以及美國核心個人消費支出（PCE）通脹指數，台股在月季線之間狹幅震盪，週五（30日）終場指數上漲66.24點，漲幅0.3%，加權指數收在22268.09點，週線最終由黑翻紅，小幅上漲110.04點，漲幅0.5%，平均日均量3420.84億元；8月單月大盤僅小漲68.74點，月漲幅0.31%。白易弘表示，目前看起來，季線反壓應該會在下禮拜有機會帶量突破，主要是因為不確定性因素大多已塵埃落定，加權指數自然有機會向上走。輝達財報亮眼，卻未能打動投資者，但整體表現其實並不差，連續5季都能夠高於市場預期，只是市場對於下一季的財測指引存有疑慮，故美股回落，但道瓊指數卻再度創高，整體多方氣勢在月季線狹幅震盪完後，有機會再往上來去做突破，觀察重點將聚焦在9月初美國Fed啟動降息，若降息1碼，實現軟著陸的機會大增，對於股價指數會是相對正向的發展。白易弘指出，台股在8月初跌到季線，往下跌的過程分成兩段，第二段探到兩萬點，這一段是日圓升值所帶來的利差交易所造成的，後來日圓升值告一段落之後，指數反彈到季線，故若要再次上攻到前高位置，需要美國企業的財報數字轉好，或者台灣產業如AI伺服器族群、蘋果概念股發力，帶動整個電子族群資金挹注，才能夠把這個指數往2萬4千點的方向靠攏。美國聯準會預估將於9月啟動降息，觀察過去降息循環，有分成「預防性降息」跟「刺激性降息」。所謂預防性降息，即為了要刺激市場的經濟活動，降低企業的經營成本，且當下並未有經濟衰退的情形，才會啟動預防性降息。另外一種刺激性降息的案例，包括2000年網路泡沫之後在2001年的降息、2008年金融海嘯之後的刺激性降息，以及疫情時的無限QE零利率降息。此次降息叫屬前者，即預防性降息，也就是說，目前經濟仍在高檔區，不過也不無衰退的可能性，目前美國的平均市場利率還是在4.5左右，也在較高的水位，故啟動預防性降息的機會相對較高。這段期間，美聯儲將持續參考其他數據，如製造業、非製造業PMI等，若這些數據顯示經濟有衰退跡象，美國恐降息兩碼，目前看起來會比較偏向降息一碼。日前華爾街資深人士Jim Paulsen表示，通常情況下，聯準會在牛市開始之前放鬆政策，因此，某種程度來看，他認為央行明確了降息意圖，股市將回到牛市的起點。市場關注這段期間所公布的數據，有沒有辦法找到美國經濟軟著陸的跡象，部分分析師認為，若美聯儲降息超過一碼，代表美國的經濟有硬著陸的風險，可能會引發市場上另外一波修正。此外，「2024年國際半導體展SEMICON Taiwan」將於本週9月4日登場，是否有望推升相關題材概念股衝一波？白易弘表示，這次可能聚焦在就是CoWoS產能以及相關的設備設備族群，但近兩週皆已陸續反映在股價上，包括G2C+聯盟的均華、均豪、志聖，星雲、萬噸甚至已來到前高附近。通常辦展時，相關股價或新加入的題材如面板級扇出型封裝，會來到相對高點，但整體產業趨勢來看，漲完他們有順勢拉回整理，反而是比較可以介入的時間。他提到，超微的新產品主要是與輝達的Blackwell架構去瓜分市占，目前輝達仍然領先超微，不過不管是超微或輝達，只要AI晶片還會再向前迭代更新的話，對台廠來講，組裝廠皆有望受惠，因為全球大概有9成以上的伺服器是由台廠代工，接下來超微與輝達在第4季表現，都能有一定幅度的成長，台廠硬體組裝廠也能一併得益。